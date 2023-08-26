نجاح أول عملية "وصل رأس" في إيران..!

فلسطين اليوم

تمكّن فريق طبي إيراني في مستشفى فيروز أبادي في طهران، مؤخراً، من إجراء أوّل عملية إعادة وصل رأس ناجحة.

وكشف رئيس الفريق الطبي سام زراعتيان، عن أن العملية أُجريت على شاب يبلغ من العمر 28 عاماً تعرّض لحادث أسفر عن قطع كامل للحنجرة وعروق الرقبة ونزيف خطير، وهو ما تطلّب عملاً جراحياً فورياً.

وأوضح رئيس الفريق الطبي، أن العملية استغرقت 3 ساعات، حيث قام الفريق بترميم الحنجرة وإعادة وصل العروق المقطوعة من دون إلحاق أي ضرر بالدماغ وبقية الأعضاء الأخرى في الجسم.

كما تكلّلت الجهود بالنجاح من دون ظهور أي عوارض جانبية على المريض، وهي الأولى من نوعها في إيران والرابعة على مستوى العالم.

جدير ذكره أنه في حزيران/يونيو الماضي شهدت العاصمة الإيرانية، طهران، إجراء أول عملية جراحية كاملة عن بعد بواسطة إنسان آلي (روبوت) محلي الصنع.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، أنه تم إجراء هذه العملية الجراحية في اثنين من مستشفيات طهران، لتكون إيران البلد الثاني في العالم في هذا المجال.

ويُشار إلى أنه في الشهر ذاته من العام الماضي، أُجرِيت بنجاحٍ أول عملية جراحية عن بعد، في طهران بواسطة إنسان آلي (روبوت) محليّ الصنع بالكامل، وذلك في اثنين من مستشفيات العاصمة، وهما مستشفى "الإمام الخميني" ومستشفى "سينا"، لتكون إيران البلد الثاني في العالم في هذا المجال بعد الولايات المتحدة الأميركية.