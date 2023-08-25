فلسطين اليوم

نجح فريق طبي سعودي، أمس الخميس، في إجراء عمليتين لطفلة في وقت واحد، في واقعة هي الأولى من نوعها في العالم.

ووفقاً لمصادر طبية، قام فريق طبي من مستشفى قوى الأمن بالرياض في إنهاء معاناة طفلة تبلغ من العمر11 عاما، تعاني من تأخر في النطق وضعف في السمع، وذلك بإجراء عمليتين في آن واحد، حيث تم تشخيص الحالة بوجود انسداد عظمي في القناة الخارجية في الأذنين.

وأوضحت المصادر، أنه تمكن الفريق الطبي من إجراء العملية عبر فتح وتوسيع القناة السمعية، مع عمل ترميم للقناة السمعية الخارجية والطبلة، باستخدام أنسجة تعويضية من يد المريضة وغضاريف من صيوان الأذن الأولى.

كما تمت زراعة سماعة عظمية (OSIA) في الأذن الأخرى في الوقت نفسه، وهي من أحدث التقنيات عالمياً، لتحسين السمع في الأذنين بتقنيتين مختلفتين.