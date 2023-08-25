فلسطين اليوم

توقيت الدوام المدرسي لمدارس الأونروا في غزة للعام 2023، يستحوذ موضوع موعد الدوام المدرسي لمدارس الاونروا على اهتمام كبير من الناس ويبحثون عنه استمرار عبر محركات البحث العالمية.

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تزويد المتابعين بكل ما يخص لدوام المدرسي في مدارس الأونروا في غزة؛ لأهميتها لعدد كبير من الناس الذين يحرصون على وصول أبناءهم لمدارسهم في الوقت المخصص ودون تأخير.

وكان قد نشر برنامج التربية والتعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اليوم الخميس 24 أغسطس الجاري، توقيت دوام مدارس الأونروا في قطاع غزة للعام الدراسي 2023-2024.

توقيت الدوام المدرسي لمدارس الأونروا في غزة للعام 2023

وفي العادة يشمل توقيت دوام مدارس الأونروا في غزة للعام الدراسي 2023-2024، فترة صباحية وأخرى مسائية، حيث تبدأ الفترة الأولى من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا، فيما تبدأ الفترة المسائية من الساعة الثانية عشر والربع الى الساعة الخامسة وعشرين دقيقة.







توقيت الدوام المدرسي في غزة 2023

وكان قد تحدث الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير في وزارة التربية والتعليم بغزة أحمد أبو ندى، أمس الخميس 24 أغسطس 2023، عن آخر المستجدات والاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد 2023/2024.

واكد أبو ندى في تصريحات صحفية، حرص الوزارة على أن يكون الطلبة داخل بيئة صحية، مشيراً إلى انها اتخذت قراراً بترشيد قبول الطلبة من وكالة الأونروا.

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توقيت الدوام المدرسي لمدارس الأونروا في غزة للعام 2023

وأضاف أنه "سيتم استيعاب الطلبة ممن يثبت أنهم من الحالات الخاصة والانسانية وستعقد لجنة خلال الأيام القادمة للنظر في التماسات أولياء الأمور".

وبين أبو ندى ان التشكيلات المدرسية مع بدء العام الدراسي الجديد لا تستقر إلا بعد منتصف سبتمبر.

وأوضح أن الوزارة تعاقدت مع 5 شركات نظافة بواقع 600 عامل نظافة تتولى تهيئة المدارس والحفاظ على نظافتها.

ولفت أبو ندى إلى أنه "تم تجهيز كافة المدارس بالأثاث اللازمة وافتتاح 3 مدارس جديدة".



