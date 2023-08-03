موعد بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين  2023 -2024-الحكومة والأونروا"

فلسطين اليوم

موعد بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين 2023 -2024 الحكومة و"الانروا" ، بدأ العد العكسي لبدء العام الدراسي الجديد في فلسطيني للعام 2023-2024 ، حيث بدأت التساؤلات حول الموعد الرسمي لبدء العام الدراسي ، وخاصة انه تم تغيير موعد بدء العام الدراسي بعد ان كان مقرراً في 29/8/2023 ،وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكم موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024.

موعد بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين 2023 -2024 الحكومة و"الانروا"

وزارة التربية والتعليم في فلسطين، اعلنت عن موعد بدء العام الدراسي الجديد (2023-2024) للمدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا", وخاصة بعد تغيير موعد بدء العام الجديد .

موعد بدء دوام الطلبة والمعلمين في المدارس للعام الدراسي الجديد وفقا لوزارة التربية والتعليم في فلسطين ، يوم السبت الموافق 26/8/2023، مشيرةً إلى أن دوام المعلمين الإداريين يبدأ يوم الأربعاء الموافق 23/8/2023.



موعد بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين 2023 -2024

وعن موعد امتحانات نصف السنة، أوضحت الوزارة، ان هذه الامتحانات تبدأ في تاريخ 19/12/2023، فيما تبدأ موعد عطلة نصف السنة، بتاريخ 1/1/2024 حتى 13/1/2024.

ولفتت إلى ان الفصل الدراسي الثاني يبدا صباح الأحد 14/1/2024، وتكون امتحانات نهاية العام الدراسي بتاريخ 15/5/2024

وبخصوص العطلة الصيفية، أضافت أنها تبدأ في تاريخ 30/5/2024.

موعد بدء العام الدراسي في مدارس الاونروا 2023-2024

مدير عام برنامج التربية والتعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة "الأونروا"، فريد أبو عاذرة، أكد أن الفصل الأول من العام الدراسي الجديد 2023-2024 يبدأ بتاريخ 26 أغسطس الجاري ، مبيناً أن عدد طلبة مدارس "الأونروا" في غزة ما يقارب من 299 ألفاً.

وأوضح أنّ الوكالة تنوي ضمن خطتها توزيع قرطاسية مدرسية على جميع طلبتها مع بداية الفصل الأول من العام الدراسي 2023- 2024 ، مشيراً الى ان إدارة "الأونروا" تعمل الآن على تعيين معلمين جدد بنظام عقود دائمة، على أن يباشروا عملهم مع في اليوم الأول من الفصل الأول من العام الدراسي الجديد، لكنه لم يُحدد عددهم إلى حين الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لذلك.