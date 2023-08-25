ثمانية أعراض لسرطان البروستات.. ما هي؟

فلسطين اليوم

يعاني الكثيرون من سرطان البروستات خاصة في مراحل العمر المتقدمة، ولا تظهر علامات سرطان البروستات إلا بعد أن تتضخم البروستات بشكل كبير بحيث تؤثر على مجرى البول.

وبحسب العديد من الخبراء في مجال الصحة، إذا واجه الشخص هذه الأعراض، فإن طلب المساعدة الطبية الفورية قد يكون منقذاً للحياة.

وبدورها، حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) من ثمانية أعراض للمرض يجب الحذر منها، وهي كما يلي:

- ألم أو حرقان في أثناء التبول.

- صعوبة في البدء بالتبول.

- ألم في الظهر أو الوركين أو الحوض لا يختفي.

- ضعف أو انقطاع في تدفق البول.

- التبول بشكل متكرر، وخاصة في الليل.

- مشكلة في إفراغ المثانة بشكل كامل.

- وجود دم في البول أو السائل المنوي.

وأشارت هذه المراكز إلى أنه من المهم ملاحظة أن هذه العلامات لا تظهر عادة في المراحل المبكرة من المرض.