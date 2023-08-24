ما هي فوائد المشي بعد الأكل؟

فلسطين اليوم

يعد المشي من أنواع الرياضة التي ينصح بممارستها باستمرار للأشخاص، كونها تساعد في الحفاظ على اللياقة البدنية وتساعد في حرق الدهون، فهل المشي بعد الاكل مفيد للجسم؟

ونصح العديد من الأطباء والخبراء في مجال الصحة، بضرورة ممارسة رياضة المشي بعد الأكل، وفيما يلي سنتعرف على فوائد المشي بعد الأكل:

- تقليل الرغبة بتناول الطعام:

إن ممارسة المشي بعد الأكل أو أي نشاط آخر خفيف سوف يساعد على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام ليلاً.

- الحفاظ على نسبة السكر في الدم:

إذ أن ممارسة المشي يحول دون ارتفاع نسبة السكر في الدم، وبالتالي فهو مفيد لمرضى السكري أو من لديهم فرصة للإصابة به.

- زيادة معدل التمثيل الغذائي:

إذا كنت تتساءل هل المشي بعد الاكل ينحف؟ فالإجابة هي نعم، وذلك لأن ممارسة المشي بعد الأكل يساعد على زيادة معدل التمثيل الغذائي وبالتالي تحسين حرق تلك السعرات الحرارية.

- تعزيز صحة العضلات:

تساهم ممارسة المشي بعد الأكل في تقوية العضلات والحفاظ على صحتها، حيث أن المشي يتطلب تحريك كافة أجزاء الجسم.

- تحسين عملية الهضم:

فائدة أخرى من فوائد المشي بعد الأكل مباشرة، وهي تحسين عملية الهضم وتفادي مشاكل الجهاز الهضمي الشائعة مثل الامساك، والانتفاخات، والغازات، وخاصةً بعد تناول وجبة دسمة.

- علاج اضطرابات النوم:

قد يستفيد الأشخاص الذين يجدون صعوبة في النوم من ممارسة رياضة المشي بعد الأكل، وذلك بعد تناول وجبة المساء، حيث أن المواد الكيميائية اللازمة للحث على النوم سوف تنشط عند ممارسة الرياضة.

- الحفاظ على صحة القلب:

وذلك من خلال تحسين الدورة الدموية في الجسم، وللحصول على فائدة المشي بعد الأكل للقلب، يجب الحرص على ممارسة هذه الرياضة بانتظام.

- خفض ضغط الدم:

قد يساعد المشي بعد الأكل في تنظيم ضغط الدم والوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

- تعزيز صحة الجهاز المناعي:

من خلال تقليل فرص الإصابة بالأمراض الناتجة عن العدوى.