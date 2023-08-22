دراسة جديدة تربط ارتفاع ضغط الدم بكورونا

فلسطين اليوم

كشفت نتائج دراسة جديدة أن وباء كورونا تسبب في مشاكل صحية في الأوعية الدموية لدى الأشخاص الذين لديهم ضغط دم صحي سابقًا ما يعد مؤشرا آخر على مدى خطورة الوباء المستجد.



واستند الباحثون في دراستهم التي أجريت في نيويورك على عينة شملت أكثر من 45000 مريض بكوفيد-19، وما يقرب من 14000 مصاب بالأنفلونزا.



وجمع الباحثون بيانات المرضى الذين زاروا عيادتهم في غضون ستة أشهر من إصابتهم بفيروس كورونا في الفترة بين بداية عام 2020 وفبراير 2020، وبالنسبة لمرضى الأنفلونزا في الفترة ما بين عامي 2018 وفبراير 2022 ٫ نقلا عن موقع الصحيفة الإخبارية الألمانية "فرنكفورتر ألغماينه".



وخلص الباحثون إلى أن 21 بالمئة من مرضى كوفيد-19 الذين لم يصابوا سابقًا بارتفاع ضغط الدم، إلى جانب 11 بالمئة ممن عانوا من مسار أخف من كوفيد-19، أصيبوا لاحقًا بارتفاع ضغط الدم فوق المعدل الطبيعي البالغ 130/ 80 ملم زئبقي. وبالنسبة للأنفلونزا، كانت الأرقام المقابلة 16 في المائة وأربعة في المائة، يضيف المقال المنشور في موقع صحيفة "فرنكفورتر ألغماينه".



ووفقا للإحصائيات فإن أي شخص أصيب بوباء كورونا المستجد وخضع للعلاج سريريًا من الوباء، عانى من خطر الإصابةبارتفاع الضغط مثل مرضى الأنفلونزا المصابين بأمراض خطيرة.



وحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ارتفاع ضغط الدم"، فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما، والأشخاص الضعفاء المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن، ومرض الشريان التاجي وأمراض الكلى المزمنة، تأثروا بشكل خاص بارتفاع ضغط الدم المرتبط كوفيد-19.