لتبيض أسنانك وحمايتها في المنزل..إليك هذه النصائح!

فلسطين اليوم

يساعد التنظيف المنتظم بالفرشاة والخيط على الحفاظ على صحة الأسنان ومنع تسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة.

ومع ذلك، بدأ الكثيرون في السنوات الأخيرة يتبعون اتجاهات مختلفة لتفتيح ابتساماتهم، من خلال تبييض الأسنان بواسطة خيارات احترافية وخيارات منزلية.

وكشف الدكتور خالد قاسم، كبير أطباء تقويم الأسنان والشريك المؤسس في عيادة Impress في حديثه لموقع "إكسبريس" البريطاني، عن طرق "أكثر طبيعية" لتبييض الأسنان. وعلى وجه التحديد، أوصى بإضافة أربعة أطعمة إلى النظام الغذائي توفر بديلًا أكثر أمانا لاستخدام مواد التبييض الكيميائية على الأسنان.

الجبن

قال الدكتور قاسم إن بعض العناصر الغذائية الموجودة في الجبن لها خصائص تبييض.

وأوضح: "من الحقائق المعروفة أن منتجات الألبان مصدر غني بالكالسيوم وفيتامين د، الذي لا يقوي الأسنان فحسب، بل يبيض مينا الأسنان أيضا. وفي الواقع، عند الخضوع لعلاج التبييض في Impress، فإننا ننصح دائما المرضى بتناول الكثير من منتجات الألبان بعد ذلك للمساعدة في التعافي وتقوية مينا أسنانهم".

الفراولة

يمكن أن يساعد هذا النوع من الفواكه على تقليل البلاك في الفم، وهو عامل رئيسي في التسبب في التسوس.

وقال الدكتور قاسم: "تحتوي الفراولة على حمض الماليك الذي يمكن العثور عليه في بعض معاجين الأسنان. حمض الماليك معروف بخصائص التبييض، وبالتالي يمكن أن يساعد على إزالة تغير اللون".

وأضاف: "تحتوي الفراولة أيضا على كمية عالية من الإكسيليتول، وهو المسؤول عن مهاجمة البكتيريا التي تسبب ترسبات الأسنان أيضا".

القرنبيط

قال الدكتور قاسم إن تناول الخضار الخشنة مثل القرنبيط طريقة رائعة لتفتيح ابتسامتك.

وأضاف: "عندما تستهلك هذه الأنواع من الخضار، غالبا ما يستغرق الأمر وقتا أطول للتحلل والمضغ، وبالتالي زيادة كمية اللعاب التي يتم إنتاجها. وسيساعد اللعاب على إزالة أي بقع سطحية على أسنانك ويعمل كمطهر طبيعي".

التفاح

وفقا للدكتور قاسم، فإن التفاح "يعمل على تحييد الحموضة. وهذا يعني أنه كلما زاد المضغ، زاد إنتاج اللعاب، وبذلك هو بمثابة حام للأسنان، بالإضافة إلى التخلص من طبقة البلاك".

وتابع: "تمامًا مثل الفراولة، يحتوي التفاح أيضا على كميات عالية من حمض الماليك (حمض التفاح)، لذلك فهو رائع لتقليل البقع السطحية على أسنانك أيضا".

وأوصى الدكتور قاسم باستخدام خدمة احترافية لتفتيح الأسنان محذرًا من أنه "من المهم التحقق من مكونات أي أدوات تبييض الأسنان بالمنزل قبل الشراء".

وأضاف: "تحتوي بعض الأدوات التي يتم بيعها عبر الإنترنت على مستويات خطيرة من مادة كيميائية للتبييض، تسمى بيروكسيد الهيدروجين، والتي يمكن أن تحرق اللثَة وتسبب فقدان الأسنان. وعند شراء أدوات من دون وصفة طبية، تأكد من أنها لا تحتوي على أكثر من 0.1% من بيروكسيد الهيدروجين"