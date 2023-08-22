ما هو المتحور الجديد لفيروس كورونا الذي وصل "إسرائيل" ويحمل 36 طفرة !

فلسطين اليوم

بعد انتشار عدة حالات من فيروس كورونا المتحور الجديد في بعض الدول باتت منظمة الصحة العالمية تراقب العديد من المتحورات فيروس كوفيد-19، منها 3 متحورات مصنفة على أنها مثيرة للاهتمام وهيXBB.1.16 ، XBB.1.5 ، EG.5، وستة متحورات أخرى مصنفة أنها تحت المراقبة.

بينما ظهر متحور جديد يطلق عليه BA2.86 (Pyrola) في إسرائيل وهي الحالة الرابعة بالعالم التي يتم تسجيلها بهذا المتحور، وكانت الحالات الثلاث الأخرى قد رُصدت في الدنمارك وإنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مختصون أن المتحور الجديد من كورونا BA2.86 سلالة مختلف عن أميكرون، ولابد من مراقبته باهتمام كبير، حيث إنه ظهر في 4 دول ، و3 قارات مختلفة دون اتصالا بين المصابين.

وصنفت منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد على أنه "متحور تحت المراقبة" نظراً للعدد الكبير من الطفرات الذي يحمله، وهو تصنيف يشجّع الدول على تعقّب التسلسلات التي تجدها والإبلاغ عنها.

وأفاد مختصون إن السلالة الجديدة بها عدد كبير من الطفرات وصل إلى 36طفرة على خلاف فيروس كورونا كوفيد 19 "أوميكرون" الذي كان لديه 32 طفرة في بداية انتشاره، وهذا قد يكون مؤشراً على أنها قد تفلت من قدرة اللقاح على التعامل معها، وهذا ما يقلق منظمة الصحة العالمية التي قررت رصده.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن "التأثير المحتمل لطفرات المتحوّر الجديد لا يزال غير معروف ويتم تقييمه بدقة"

وعن عدد حالات الكورونا في العالم، أكد بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية أنه في الفترة بين 17 تموز/ يوليو الماضي و13 آب/ أغسطس الجاري، سُجلت أكثر من 1.4 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا وأكثر من 2300 حالة وفاة.