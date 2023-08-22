هل تسبب عادات نمط الحياة الحديثة مشاكل في الصحة؟

فلسطين اليوم

كشف طبيب، مؤخراً، عن الصلة بين المشكلات الصحية الشائعة التي تسببها أنماط الحياة الحديثة.

وقال الدكتور تيم ميرسر: "عوامل مثل ضعف التوازن بين العمل والحياة، والوجبات الغذائية منخفضة القيمة، وقلة الحركة، وإعدادات المكتب غير الصحيحة، والكحول الزائد والكافيين والعادات الضارة على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن أن تضع الأساس لعدد من المشاكل الصحية".

وحذر الطبيب من أن العديد من مشاكل الصحة العقلية والجسدية أصبحت أكثر انتشارا بين المرضى الذين يطلبون المساعدة الطبية.

وأشار الدكتور ميرسر إلى حالات مثل الأرق وارتجاع الحمض وضعف الدورة الدموية وآلام العضلات ومشاكل الهضم والقلق.

كما شارك الطبيب مخاوفه مع المتخصصين في النوم في Opera Beds، الذين يسلطون الضوء على الفوائد الصحية للنوم المرتفع، لا سيما في وضع "انعدام الجاذبية" الذي طورته وكالة ناسا.

وأضاف ميرسر: "يتم تحقيق ذلك عن طريق رفع رأسك وقدميك أعلى قليلا من مستوى قلبك أثناء استلقائك على ظهرك، فإن وضع النوم يحاذي عمودك الفقري بشكل طبيعي".

وتابع الطبيب قائلاً: "علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد في مكافحة بعض المشكلات الصحية الشائعة التي وصفها الطبيب، بما في ذلك آلام العضلات والأرق ومشاكل الهضم والدورة الدموية".

وأردف ميرسر: "في السنوات الأخيرة، كانت هناك زيادة ملحوظة في الظروف الصحية التي تأثرت بعادات نمط الحياة الحديثة، والتي يتعارض الكثير منها مع بيولوجيتنا الطبيعية، غالبا ما تتضمن أنماط نمط حياتنا الحالية نشاطا بدنيا أقل وتفاعلات اجتماعية أقل مقارنة بالأجيال السابقة".

ويُشار إلى أنه يميل الأشخاص الذين يتمتعون بصحة أفضل إلى النوم بشكل أفضل، ومن المرجح أن يتمتع أولئك الذين ينامون جيدا بحياة صحية.

وختم الدكتور ميرسر مشاركته أن الكافيين الزائد يمكن أن يحفز على مشاكل في دورة نومك.