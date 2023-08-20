هذه هي الأسباب الرئيسية لخدر اليدين والقدمين..!

فلسطين اليوم

في العادة ما يدل الشعور بخدر اليدين والقدمين لوجود أمراض مختلفة؛ لذلك يجب عدم تجاهل هذا الأمر واستشارة الطبيب بسرعة.

وبدورها قالت أخصائية طب الأعصاب، الدكتورة زاميرا بيكمورزايفا "هذا الشعور قد يكون قبل كل شيء مرتبطا بوجود مشكلات في العمود الفقري".

وأضاف الدكتورة: "إذا خدرت اليدان، فيجب على الشخص البحث عن لب المشكلة في العمود الفقري العنقي والجزء العلوي من الصدر".

وأوضحت بيكمورزايفا، أنه إذا خدرت القدمان، فقد تكون هناك مشكلة في أسفل العمود الفقري الصدري والقطني، وغالبا ما تشير هذه الحالات، إلى وجود فتق بين الفقرات".

وبحسب الأخصائية، يمكن أن يكون سبب خدر الأطراف تكوّن بؤر أو تضخم في الحبل الشوكي.

وتابعت بيكمورزايفا بقولها: "السبب الآخر الشائع لخدر الأطراف العلوية، أي اليدين، هو متلازمة النفق الرسغي، عندما يحدث انضغاط العصب على مستوى مفاصل الرسغ، ولا يوجد سوى ثلاثة منها - شعاعي وزندي ومتوسط، موضحةً أن كل واحد منها مسؤول عن أعصاب أصابع معينة، واستنادًا إلى أي أصابع تزعج أكثر، يمكن تحديد العصب المصاب".

وأشارت الطبيبة إلى أنه غالبا ما تعاني الألياف العصبية من داء السكري والإفراط في تناول الكحول، حيث يشعر الشخص في هذه الحالة بالحرقة وخدر اليدين والقدمين.

ونوهت إلى أنه يمكن أن يشعر الشخص بخدر اليدين والقدمين، بسبب تناول بعض أنواع الأدوية مثل مضادات الحيوية ومضادات التجلط وخلال فترة العلاج الكيميائي.