متحور كورونا إيريس "E.G 5" يصيب الجهاز التنفسي العلوي... وفايزر تطور لقاحها

فلسطين اليوم

اعتبرت منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد من فيروس كورونا إيريس E.G5 مثيراً للقلق بعد انتشاره في عدة دول آسيوية ، وخاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعة المنخفضة، كما هو الحال مع "كوفيد طويل الأمد"، رغم تأكيد خبراء الصحة حتى الآن على أن السلالة الجديد "لا تشكل تهديدا كبيرا، أو على الأقل ليست أخطر من المتحورات الرئيسية الأخرى المتداولة

متحور كورونا الجديد 5.EG

والمتحور الجديد لفيروس كورونا وهو متحور EG.5، سلالة ثانوية من سلالة XBB المتغيرة عن متحور أوميكرون، ووفقًا لما أعلنته منظمة الصحة عن الوضع الحالي لحالات الإصابة بمتحور 5.EG الجديد حول العالم خلال آخر 28 يومًا، أبلغت 4 مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية عن وجود انخفاض في أعداد الحالات والوفيات وأبلغ إقليم غرب المحيط الهادئ عن زيادة في الحالات المصابة بمتحور كورونا الجديد وانخفاض في الوفيات.

وأوضحت الصحة نسب الحالات المبلغ عنها في أقاليم منظمة الصحة العالمية الخمس، في الإقليم الإفريقي -80%، الإقليم الأوروبي -18%، وإقليم جنوب شرق آسيا -51%، إقليم شرق المتوسط، «الذي يضم مصر» -16%، إقليم غرب المحيط الهادئ +97%.

أما نسب حالات الوفاة المبلغ عنها في أقاليم منظمة الصحة العالمية الخمس، فكان الإقليم الأوروبي -57%، والإقليم الإفريقي -87%، وإقليم جنوب شرق أسيا -62%، وإقليم شرق المتوسط، «الذي يضم مصر» -15%، وإقليم غرب المحيط الهادئ -46%.

أعراض متحور كورونا الجديد

وأكدت وزارة الصحة أنه لا تزال الأعراض المبلغ عنها نتيجة الإصابة بالمتحور الجديد هي أعراض التهابات الجهاز التنفسي العلوي، ولا تشكل زيادة في شدة المرض ولا تسبب تهديدًا للحياة، وتشمل هذه الأعراض سيلان الأنف أو انسداده، وهو من الأعراض الشائعة لمتحور أوميكرون أكثر من المتحورات السابقة لكورونا، والسبب هو وجود المتحور أوميكرون في الجهاز التنفسي العلوي في الأنف والحلق والفم، فيما كانت المتغيرات السابقة تنتقل إلى الرئتين.

ومن أعراض متحور كورونا الجديد أيضا التهاب الحلق وكذلك العطس والسعال الجاف أو المصحوب ببلغم، بالإضافة إلى فقدان حاستي الشم والتذوق.

فايزر تطور لقاحها ضد متحور كورونا إيريس

قالت شركة "فايزر" إن لقاحها الذي قامت بتطويره وإدخال تعديلات عليه ضد كوفيد-19، والذي تُجرى تجارب لاختبار فعاليته في مواجهة النسخ المتحورة الناشئة، أظهر قدرة على تحييد المتحور (إيريس) EG.5 خلال دراسة أجريت على الفئران.

وقامت "فايزر"، جنبا إلى جنب مع شريكتها الألمانية "بيونتيك" بالإضافة إلى شركتي "موديرنا" و"نوفافاكس" اللتان تعملان أيضا في صناعة لقاحات كوفيد-19 بتطوير نسخ من لقاحاتهم تستهدف المتحور الفرعي "إكس.بي.بي 1.5".