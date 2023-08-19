الكشف عن أعراض سرطان الدماغ

فلسطين اليوم

في العادة لا تظهر أعراض واضحة لأورام الدماغ الخبيثة في المراحل الأولى، لذلك لا يطلب المصاب المساعدة الطبية إلا في مراحل متقدمة من المرض.

وبدور، كشف البروفيسور ألكسندر سيرياكوف، أخصائي الأورام، الأعراض المصاحبة لأورام الدماغ التي يجب الانتباه لها وعدم تجاهلها.

وقال سيرياكوف: "يعتبر الصداع أولى الأعراض وأكثرها انتشارا لورم خبيث في الدماغ، والسمة المميزة له هي حدوثه أو اشتداده في النصف الثاني من الليل أو قرابة الصباح، وكذلك أثناء حالات الإجهاد والجهد البدني".

وأوضح الطبيب أنه تتجلى هذه الأحاسيس في شكل ألم خفيف أو متقطع أو ضاغط. لذلك في حالة ظهور مثل هذه الأعراض، يجب على الشخص استشارة الطبيب".

وبحسب سيرياكوف، يمكن أن يكون التقيؤ من الأعراض الأولى لورم الدماغ وخاصة عندما يظهر في الصباح بالتزامن مع الصداع، مبيناً أن هذا الشعور غير مرتبط بتناول الطعام ولا يصاحبه غثيان، وعند الأطفال قد يظهر بمعزل عن الأعراض الأخرى.

أضاف: "تنسب إلى علامات الأورام الخبيثة في الدماغ أيضا الاضطرابات العقلية، مثل ظهور مشكلات في الذاكرة والتفكير والإدراك والتركيز، ويمكن أن يواجه المرضى صعوبة في تحديد مكان وجودهم والوقت، ويصبح المصاب عصبيا وعدوانيا، أو على العكس يصبح خاملاً ولامبالياً، وفي بعض الأحيان تلاحظ لديه مظاهر الهلوسة".

وتابع الطبيب: " يمكن اعتبار النوبات التشنجية (الصرع) من بين الأعراض الأولية الواضحة، لأن ظهورها من دون سبب واضح لأول مرة بعد بلوغ سن العشرين يجب أن تقلق الشخص".

وأشار إلى أنه تظهر في المراحل المبكرة أيضا مشكلات في الرؤية مصحوبة بالضبابية وظهور الذباب أمام العينين، ويمكن ان تنخفض حدة البصر، التي إذا لم تعالج في الوقت المناسب يمكن أن تؤدي إلى ضمور العصب البصري، وحتى فقدان البصر بشكل كامل، كما قد يشكو المريض من فقدان التحسس (الألم واللمس) أو ضعف السمع أو النطق".

ولفت إلى أنه لاحقا تظهر الدوخة على شكل نوبات مرتبطة بوضعية الرأس.