عادات لإنقاص الوزن خلال النوم... تعرف عليها!

فلسطين اليوم

كشفت مجلة "ليزا" الروسية، مؤخراً، عن وجود علاقة بين النوم وفقدان الوزن، وكيف يمكن حرق السعرات الحرارية حتى خلال النوم.

وقالت المجلة: "إنه يمكن خسارة الوزن في أثناء النوم، وليس فقط من خلال التمارين الرياضية المكثفة والحميات الغذائية".

واستدركت قائلة: "لكن الأمر ليس بالبساطة التي نتخيلها، وحسب البحوث، يرتبط تحسّن جودة النوم بشكل مباشر بخسارة الوزن".

وأوضحت الأبحاث، أن النوم لساعات كافية يوميّا عامل أساسيّ للتحكّم في الوزن.

كما أظهرت الأبحاث أن النوم لسبع ساعات على الأقل ليلا، من شأنه أن يساعد على التحكم في مستويات هرمون الجوع ويحفّز عملية الأيض.

وبينت أن عدم الحصول على ما يكفي من الراحة سيجعلك ترغب في تناول المزيد من الطعام، ما يؤدي إلى اضطراب الهرمونات، مبينةً أنه يمكن أن يؤثر ذلك على مدى شعورك بالشبع أو الجوع خلال اليوم، ويزيد رغبتك في تناول أطعمة معيّنة عادة ما تكون عالية السعرات الحرارية والكربوهيدرات والدهون.

وأشارت المجلة إلى أنه يحرق الجسم المزيد من السعرات عندما تنام لساعات أطول، أو ما يسمى بمرحلة النوم العميق، حيث هناك العديد من العوامل التي تساعد على انقاص الوزن، هي كما يلي:

التحكم في التوتر

التوتر والنوم مترابطان، ويؤدي كلاهما دورا في التحكم في الوزن، ويؤدي ارتفاع مستوى التوتر إلى عدم انتظام مستويات الكورتيزول ما يسبب اكتساب الوزن، ومن شأن ممارسة تقنيات الاسترخاء قبل النوم، مثل التأمّل والتنفس العميق، الحد من مستوى الإجهاد.

تمارين التمدد

يُنصح بممارسة تمارين التمدد قبل الخلود إلى النوم، حيث تساعد تمارين التمدد أيضا على زيادة عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم، والنوم بشكل أفضل ليلا، والتقليل من تشنج العضلات، الذي يؤدي حدوثه إلى تعطيل عمل الغدد الكظرية وإفراز هرمون الكورتيزول، ومن ثم زيادة الوزن.

تهيئة بيئة النوم

يوصى الخبراء بأن تكون غرفة النوم باردة ومظلمة وخالية من وسائل التشتيت مثل الأجهزة الإلكترونية، ومن شأن بيئة النوم الهادئة أن تساعدك على النوم لساعات أطول وبشكل أفضل ما يحفز إنقاص الوزن.

تجنب الطعام قبل النوم

يتناول البعض وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل، ولكن حاول مقاومة الأكل قبل النوم مباشرة، حيث تظهر الأبحاث أن تناول الطعام في وقت متأخر يمكن أن يؤثر سلبا على عملية الهضم ويؤدي إلى اكتساب الوزن الزائد؛ لذلك ينصح بتناول عشاء خفيف في وقت مبكر من أجل منح جسمك الوقت الكافي لهضم الطعام قبل النوم.

تجنب الكافيين

عدم استهلاك الكافيين، خاصة في فترة ما بعد الظهر والمساء، يساعد على تحسين جودة النوم؛ لكونه من المنبهات.

الالتزام بمواعيد النوم

من الضروري الالتزام بمواعيد نوم واستيقاظ من أجل خسارة الوزن بشكل صحي؛ لذلك حاول الخلود إلى النوم والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، واحرص على النوم لسبع ساعات كل ليلة.