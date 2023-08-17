حان الوقت لارتداء الكمامة.. خبراء بريطانيون يحذرون

فلسطين اليوم

حذر خبراء بريطانيون من أن البلاد قد تشهد موجة جديدة من انتشار فيروس كورونا، واقترحوا العودة لارتداء الكمامة مرة أخرى في البلاد.

ارتفعت حالات دخول المستشفيات بسبب الإصابة فيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع تضاؤل ​​فعالية اللقاحات، وظهور متحور جديد من كوفيد-19، وعدم تقديم جرعات لقاح معززة إلى ما يقرب من 12 مليون بريطاني خلال فصل الشتاء الماضي.

وحذرت كريستينا باغل، عضو في المجموعة الاستشارية العلمية المستقلة لحالات الطوارئ التي تقدم المشورة بشأن الفيروس، قائلة: "بدون تكثيف المراقبة، وفي مواجهة ضعف المناعة، فإننا نتجه إلى الشتاء أكثر عرضة للخطر".

وتوقعت أن تسبب الموجة الجديدة ضغوطا شديدة على الخدمات الصحية، مع تكرار أزمة هيئة الخدمات الصحية NHS "غير المسبوقة" في الشتاء الماضي، مع انتشار فيروس كوفيد والإنفلونزا وفيروس الجهاز التنفسي التي ظهرت في نفس الوقت تقريبا.

بدورها، كتبت الدكتورة تريشا غرينهالغ، خبيرة الرعاية الصحية بجامعة "أكسفورد"، على وسائل التواصل الاجتماعي: "مجموعات WhatsApp العلمية المختلفة تنبض بالحياة ... لا أفهم سوى القليل من التفاصيل ولكن يبدو أن الوقت قد حان لإعادة ارتداء الكمامات".

وظهر متحور فيروس كورونا الجديد "إيريس" هذا الصيف، وارتفعت الأعداد التقديرية للأشخاص المصابين بكوفيد في بريطانيا بنحو 200 ألف الشهر الماضي.