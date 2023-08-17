فلسطين اليوم

ما حكم بيع دواء يحتوي على كحول؟، يتبادر إلى ذهن الكثير من الناس وخاصة أصحاب الصيدليات والعاملين فيها وطلبة الصيدلة، حول حكم الإسلام في بيع الأدوية التي تحتوي على كحول، فهل هذا الأمر جائز؟ أم أن فيه شبهات؟

لذلك نحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تقديم كافة التساؤلات التي تدور في أذهان الكثير من الناس حول الأمور الخلافية التي وضحتها الشريعة الإسلامية، وفصلها اجتهاد العلماء الذين قالوا ما يلي حول قضية حكم بيع دواء يحتوي على كحول:

ما حكم بيع دواء يحتوي على كحول؟

الإجابــة

وبدورهم رد العديد من العلماء على هذه الفتوى والتساؤل بما يلي:

خلاصة الفتوى:

استعمل دواء يحتوي كحول

قال العلماء: "إذا اضطر المرء إلى استعمال دواء يحتوي على الكحول ولم يجد غنى عنه جاز استعماله بالقدر الذي يندفع به الضرر، وجاز حينئذ بيعه للمضطر، ولا حرج في العمل في الصيدليات والدراسة في كليات الصيدلة إذا التُزم في ذلك بضوابط الشرع".

ورأى العلماء بقولهم: "التداوي بدواء يحتوي على نسبة من الكحول غير جائز، لما روى أحمد ومسلم عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر؟ فنهاه عنها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء".

الاستعمل للضرورة:

وأضاف العلماء: "وإذا دعت إلى استعمال مثل هذا الدواء ضرورة ولم يوجد دواء خال من الكحول يقوم مقامه فلا بأس أن يستعمل المريض منه ما يدفع به الضرر، إذ الضرورة تقدر بقدرها. وإذا جاز هذا في حق المريض جاز في حق الصيدلاني أن يبيع هذا الدواء للمضطر إليه".

وختموا: "ومن هذا يتبين لك أنه لا حرج في العمل في الصيدليات والدراسة في كليات الصيدلة إذا التُزم في ذلك بضوابط الشرع".

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