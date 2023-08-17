ما حكم أداء السنة القبلية بعد الفرض؟

الساعة 03:44 م|17 أغسطس 2023
فتاوى
فتاوى

فلسطين اليوم

يتساءل الكثير من الناس عن قضية أداء السنة القبلية للصلوات بعد الفرض، وخصوصاً عند الانشغال كقيادة السيارة أثناء الذهاب للمسجد وعدم تبقي وقت لأداء السنة القبلية، فهل يجوز أداءها بعد صلاة الفرض؟

الإجابــة:

رد العديد من العلماء على هذا التساؤل بما يلي:

وقال العلماء: "قضاء السنن الرواتب مشروع، ومن العلماء من يرى أنه يمكن تأدية السنة القبلية بعد الصلاة، وأن ما بعد الصلاة وقت لها كذلك، ويسعك عند العذر والحاجة العمل بهذا القول".

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