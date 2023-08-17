مشروب يساعد على خفض ضغط الدم.. ما هو؟

فلسطين اليوم

في العادة ما تعتبر مشكلة ارتفاع مستوى ضغط الدم لدى العديد من الأشخاص، في الوقت الحاضر إحدى أكثر المشكلات انتشاراً في العالم.

وبدورها، كشف الدكتور سيرغي أغابكين، أن ثمة قلة من الناس تعلم أن العسل الذي يعتبر وسيلة جيدة وفعالة في مكافحة أمراض البرد هو فعال أيضا في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضح الطبيب كيف يمكن استخدام العسل في مكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية.

وبين أغابكين أن أساس هذا المشروب الذي وصفه بـ"المعجزة" الذي اساسه العسل يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم أيضا، وكل ما يجب عمله لتحضير المشروب هو خلط العسل بعصير الليمون وإضافة القرفة إليه أوالزنجبيل المبشور.

وأشار الطبيب إلى أنه يعمل عصير الليمون كمدر قوي للبول في الجسم، ويسعى في الجسم إلى معادلة إدرار البول وزيادة كميته؛ ما يؤدي إلى تخفيض مستوى ضغط الدم.

ولفت أغابكين، إلى أن تأثير مشروب العسل ليس فوريا، ولكن العسل يعمل على تنظيف الأوعية الدموية ورقرقة الدم؛ لذلك عند تناول هذا المشروب في المساء يكون له تأثير مهدئ، وتناوله في الصباح منشط.