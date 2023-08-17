متحور كورونا الجديد "EG.5" .. سريع الانتشار ويهرب من المناعة

فلسطين اليوم

كشفت دورية الجمعية الطبية البريطانية ان الطفرات المفاجئة في متغير EG.5، الملقب بـ"إيريس"، حسّنت قدراته المناعية على الهروب، وربما تكون مسؤولة عن الزيادات الأخيرة في دخول المستشفيات في اليابان، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

ووفقاً لبيان صادر عن منظمة الصحة العالمية، فإن المتغير الجديد أظهر زيادة في الانتشار وخصائص عالية للهروب من المناعة، "لكن لم يتم الإبلاغ عن أيّ تغييرات في شدة المرض حتى الآن".

ورفعت منظمة الصحة تصنيف EG.5 وخطوطه الفرعية من "متغير تحت المراقبة" إلى "متغير موضع اهتمام"، وهو التصنيف الذي يشترك فيه مع طفرة BA.2.75، التي لم تنتشر، ومع XBB.1.5 أيضاً. كما قدّرت المخاطر الصحية العامة الحالية من جميع هذه المتغيرات، بما في ذلك EG.5، بأنها "منخفضة".

وقالت المنظمة، إن السلالة الجديدة استحوذت على نسبة 17.4% من عينات الاختبارات حول العالم، بزيادة قدرها 7.6% عن الشهر الماضي.

وذكرت أن نتيجة العينات التي تم فحصها للمتغير EG.5.1، جاءت بنسبة 88%، مشيرةً إلى أن المتحور وصل إلى نحو 51 دولة، وقد تم اعتباره "المتغير الأكثر شيوعاً في العالم الآن".

وفي الصين، شكلت سلالة EG.5 ومتغيراتها الفرعية 24.7% من الإصابات بفيروس كورونا في الأسبوع الثالث من شهر يونيو، و 45% في يوليو، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. كما أنه يمثل 17.3% من الإصابات في الولايات المتحدة في بداية شهر أغسطس.