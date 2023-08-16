طبيبة توضح أعراض سرطان القولون وطرق مواجهتها

فلسطين اليوم

أصبح سرطان القولون في الوقت الحاضر أكثر الأمراض الفتاكة انتشارا، ويخلط البعض بينه وبين البواسير لأن لهما أعراضاً متشابهة.

وحددت الدكتورة بادما باشانكييفا أخصائية أمراض الأمعاء، أعراض سرطان القولون وطرق مواجهة هذا المرض القاتل.

وفقا لها، أولى الأعراض الرئيسية لسرطان القولون وجود دم في البراز، وسبب وجود هذا الدم هو تلف جدار الأمعاء، ما يؤدي إلى نزف في الغشاء المخاطي. والعلامة الثانية لسرطان القولون هي الشعور الدائم بالتعب، ويعود السبب في ذلك إلى فقر الدم الناجم عن نقص عنصر الحديد في الدم. لذلك يشعر الشخص بالدوخة وبطنين في الأذنين.

وبالإضافة إلى ذلك، في حالة الإصابة بهذا المرض يتغير البراز ويتكرر. ومن الأعراض المميزة الأخرى فقدان الوزن، الذي يعتقد الكثيرون أنه نتيجة الإجهاد. ولكن، في الواقع، الأمر ليس كذلك.

ووفقا لها، يجب على كل شخص بعد بلوغه 45 عاما، أن يخضع لتنظير القولون مرة في السنة.

وتشير الأخصائية، إلى أن سرطان القولون يتطور من زائدة لحمية صغيرة (سليلة) في الغشاء المخاطي، تتضخم مع مرور الوقت إلى ورم حميد أو ورم خبيث. لذلك إزالة هذه الزائدة تمنع الإصابة بسرطان القولون بنسبة تصل إلى 95 بالمئة.