متحور كورونا الجديد "آيريس" يظهر في الكويت

فلسطين اليوم

أعلنت الكويت اليوم الأربعاء 16/8/2023، رصد متحور كورونا الجديد "آيريس"، مشيرةً إلى أنه بات منتشراً الآن في نحو 50 دولة، لكنه لا يعد أكثر خطورة من المتحورات الأخرى.

وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان أنها تمكنت من رصد المتحور آيريس، واسمه العلمي إي جي 5، في إطار متابعتها للوضع الصحي في البلاد، ودون أن توضح عدد الحالات المكتشفة وما إذا كانت لأشخاص قادمين من الخارج.

وأضاف البيان أن 50 بلدا حول العالم تمكنت من رصد المتحور الجديد وهو متحور فرعي لمتحور اوميكرون من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19.

وطمأنت الوزارة المواطنين في بيانها إلى أن متحور آيريس لا يشكل خطورة أكثر من نظيراته الأخرى التي تم رصدها، لكن الملاحظ أنه يمتاز بسرعة الانتشار في بعد مناطق العالم، وذلك بحسب معطيات علمية أولية.

وأكدت أن مؤشرات الوضع الصحي والسريري في البلاد لا تزال مستقرة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن المتحورات هي من سمات الفيروسات الأساسية، فقد أشارت إلى أن ظهورها هو أمر متوقع لكنه لا يبعث على القلق.

مليون إصابة حتى الآن

ودعا البيان من تظهر عليهم علامات أو أعراض لعدوى مرتبطة بالجهاز التنفسي إلى تجنب الاختلاط بالآخرين، وكذلك حث الفئات ذات عوامل الاختطار على استكمال التطعيمات الموسمية ذات الصلة بالأمراض التنفسية المعدية.

وفي أعقاب تسجيل أكثر من مليون حالة في الأسابيع الأخيرة، سارعت منظمة الصحة العالمية إلى تصنيف المتحور آيريس بوصفه "سلالة ينبغي أن تكون محل اهتمام".

وبحسب أحدث تقرير للمنظمة، تسبب المتحور الجديد خلال 28 يوما في أكثر من 3100 حالة وفاة.

وبدورها أيضا، أكدت منظمة الصحة العالمية أن آيريس لا ينطوي على خطورة أكثر من المتحورات الأخرى، لكنه يمتاز بسرعة الانتشار على غرار المتحور أوميكرون.

وكانت الصين اكتشفت المتحور أول مرة في شباط/فبراير، ولم يلبث أن تم الإبلاغ عنه في الولايات المتحدة بعد نحو شهرين.

والأحد الماضي، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل نحو 100 إصابة بمتحور آيريس في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن غالبيتها لأشخاص قادمين من الخارج.