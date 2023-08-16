ستصاب بالسرطان في حال استئصال هذا العضو!

فلسطين اليوم

إزالة عضو صغير يُعتقد أنه "عديم الفائدة" لدى البالغين، قد يؤدي في الواقع إلى زيادة فرص الإصابة بالسرطان والوفاة، وفقا لدراسة علمية حديثة .

الغدة الزعترية تقع أمام القلب خلف عظم القص، وتنتج خلايا الدم البيضاء التي تساعد على حماية الجسم من العدوى عند الأطفال، ومع ذلك، فإنها تتقلص خلال فترة البلوغ ، وغالباً ما تتم إزالتها أثناء العمليات الجراحية، بما في ذلك عمليات القلب والصدر، لأنها يمكن أن تعيق عمل الجرّاح.

دراسة من جامعة هارفارد، تشير إلى أن الغدة الزعترية لا تزال، لأنها تلعب دوراً مهماً في صحة المناعة لدى البالغين، وأن أولئك الذين ليس لديهم هذا العضو كانوا أكثر عرضة للوفاة بثلاث مرات من مجموعة متنوعة من الأسباب، مع وجود خطر أعلى مرتين للإصابة بالسرطان.

وقال البروفيسور ديفيد سكادين من جامعة هارفارد، الذي قاد الدراسة بالتعاون مع باحثين في مستشفى ماساتشوستس العام: إن حجم مخاطر إزالة الغدة الزعترية شيء لم نتوقعه أبداً.