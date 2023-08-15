هل وصل متحور كورونا الجديد لمصر..؟

فلسطين اليوم

كشفت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء 15/8/2023، آخر تطورات متحور فيروس كورونا الجديدة "إي جي 5"، والذي ظهر في أمريكا ودول أخرى.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، إن الوزارة تتابع عن كثب التطورات لمتحور فيروس كورونا الجديدة، كما تتابع تقارير منظمة الصحة العالمية.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام محلية مصرية أن المتحوّر الجديد لم يتم رصده في مصر حتى الآن، وهو متحور عن "أوميكرون"، وهو سريع الانتشار.

وأكد أن السلطات الصحية في العالم أصبحت قادرة على التعامل مع متحورات كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية وفرت التطعيمات للمواطنين، منذ بداية الفيروس وحتى الآن.

وعن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر حاليا، لفت عبدالغفار إلى أن فيروس كورونا يسجل إصابات محدودة، وجميع الإصابات بمتحور أوميكرون لأنه السائد منذ فترة طويلة.

ونوّه بأنه على الرغم من انخفاض الإصابات بفيروس كورونا، إلا أن الوزارة تعمل على ترصد الفيروس من خلال تحليل عينات الحالات المشتبهة أو المحجوزة بأعراض تنفسية من خلال ما يزيد عن 30 مركزا للترصد منتشرة على نطاق الجمهورية.

في السياق، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه حتى الآن لا يوجد خطر من متحور فيروس كورونا الجديد، الذي انتشر بدول كثيرة من العالم.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن المتحور الجديد يحذرنا من أن كورونا لم ينتهِ وأحدث نسخة منه سريعة جدًا بالانتشار وهي المتحور الجديد "إي جي 5".

وتابع: "متحور كورونا أصاب 37 فردا كل دقيقة طوال الشهر الماضي، وكان يتسبب بوفاة 89 شخصا كل يوم، وهذا يعني أن الجهل بطرق الوقاية من كوفيد 19 ومتحوراته ما زال موجودا بكل دول العالم، موضحا أن فيروس كورونا أحدث الدراسات أثبتت أنه قتل 20 مليون شخص حول العالم".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن انتشار متحور جديد لفيروس كورونا يحمل اسم "إي جي 5"، وذلك في بيان صحفي الخميس الماضي، وتم تصنيفه بأنه متحور يجب أن يكون محل الاهتمام.