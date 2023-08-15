ما هو الأكل المناسب لجرثومة المعدة؟

فلسطين اليوم

جرثومة المعدة أو البكتريا الحلزونية من أبرز المشكلات المزعجة التي تصيب الجهاز الهضمي، وذلك لأنها تعيش داخل الغشاء المخاطي المبطن للمعدة بسبب قدرة الميكروب على التعايش فيها ومقاومة الحمض الموجود بداخلها، وتسبب جرثومة المعدة، العديد من المشكلات الصحية داخل الجهاز الهضمي، ويصاب بها الأشخاص نتيجة التعرض لعدوى أو تناول أطعمة ملوثة، وفي الغالب يتم علاجها عن طريق أدوية المضاد الحيوي، وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تضع بين يديكم مقال يوضح الأكل المناسب لجرثومة المعدة.

ما هو الأكل المناسب لجرثومة المعدة؟

يفيد المختصون في التغذية العلاجية، بأن الميكروب الحلزوني "جرثومة المعدة" يملك قدرة عالية على التعايش والمقاومة، وأبرز أعراضه الشعور بحموضة وارتجاع المريء وحرقة المعدة، مشيرا إلى ضرورة اتباع كل مريض البروتوكول العلاج الذي يحدده الطبيب المعالج.

مجموعة من النصائح لمريض جرثومة المعدة بشأن الأطعمة

- عدم تناول الطعام من مصدر غير موثوق منه والاهتمام بنظافة الأكل لتجنب الإصابة بالميكروب.

- الاهتمام بتناول الخضراوات الورقية، لأنها مليئة بالألياف التي تساعد على تحسين وظائف الهضم والإخراج والتخلص من الميكروبات الموجودة في المعدة.

- الحرص على تناول الزبادي يوميا، كونه يحتوي على مكونات تساعد على التخفيف من الشعور بحرقة المعدة والحموضة وتحسين وظائف الهضم.

- الإكثار من الأطعمة المعدة باستخدام البصل والثوم، لأنها غنية بمضادات الأكسدة التي تعمل كمضادات حيوية للميكروبات، وبالتالي تساعد في التخلص من جرثومة المعدة.

تناول الفاكهة والخضراوات المليئة بمضادات الأكسدة، وأبرزها التوت والعنب والفراولة والتفاح والمشمش والجوافة والبروكلي والخس.

- الاهتمام بتناول حفنة من المكسرات يوميا، كونها غنية بأوميجا 3 و6 المفيدة في حالة مرضى جرثومة المعدة.

- استخدام بعض أنواع التوابل في إعداد الطعام كونها تساعد في علاج جرثومة المعدة، مثل الكركم والزنجبيل.

- شرب الشاي الأخضر ضروري لمرضى جرثومة المعدة، لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في مقاومة الميكروب.

- من الضروري تجنب الشعور بالحموضة وارتجاع المريء والتهابات المعدة، من خلال عدم تناول الأطعمة المقلية والمسبكة والحارة والغنية بالحمضيات، وأيضا التخلي عن عادات شرب المنبهات صباحا قبل تناول أي طعام.

- يجب عدم ملء المعدة عند تناول الطعام وتقسيم الوجبات إلى 6 لتجنب الشعور بالتهابات المعدة، بجانب عدم النوم بعد الأكل مباشرة.

الأطعمة المسموح بها لمرضى جرثومة المعدة

الأطعمة الغنية بالألياف، مثل التفاح والشوفان والبروكلي والجزر والفاصوليا.

الأطعمة قليلة الدسم، مثل السمك والدجاج والديك الرومي.

الأطعمة منخفضة الحموضة مثل الخضار.

المشروبات غير الغازية.

المشروبات الخالية من الكافيين.

البروبيوتيك، مثل الزبادي واللبن ومخلل الكرنب المصنوع منزليا.

نظام غذائي لجرثومة المعدة:

وجبة الإفطار

خلال الاسبوعين الأول والثاني من العلاج، يجب أن يتم تناول وجبة الافطار في وقت من الساعة 8 إلى 9 صباحاً وتكون كالآتي:

ملعقة من عسل النحل الأصلي، يتم إضافتها إلى كوب من الماء وتشرب عند الاستيقاظ من النوم.

وب من اللبن الرائب بدلا من اللبن العادي، حيث أنه يعمل على تبطين المعدة قبل تناول الطعام وتسهيل الهضم عقب تناوله.

بيضة مسلوقة

ربع رغيف من الخبز المصنوع من الحبة الكاملة بدلا من الخبز الأبيض، حيث أن الخبز الأسمر المصنوع من الحبة الكاملة نظرا لما يحتويه من نسبة عالية من الألياف، تساعد على امتصاص السموم من الأمعاء وكذلك تساعد على منع الإصابة بالإمساك.

قطعة صغير من الجبن قليل الدسم وقليل الأملاح وينصح باستخدام الجبن المصنوع من الفول الصويا أو قطعة من الجبن القريش.

ينصح دائما لمرضى الإصابة بجرثومة المعدة بتناول مشتقات الحليب المصنوعة من الفول الصويا، مثل اللبن والجبن بدلا من منتجات الألبان العادية عالية الدسم.

وجبة الغداء

نظرا لأن مريض جرثومة المعدة ممنوع من تناول أية دهون أو إضافتها إلى الأطعمة، فينصح أن تكون وجبة الغذاء كالآتي:

قطعة صغيرة من اللحم الأحمر الخالي تماماً من الدهون والمفروم جيداً حتى يسهل هضمة ويتم سلقة جيدا.

4 ملاعق من البطاطا أو البطاطس المسلوقة جيداً والمهروسة حتى تصبح على شكل بيورية.

ربع خبز مصنوع من الحبة الكاملة أو قطعة من لحم الدجاج المفروم جيدا والمسلوق جيدا، حتى يسهل هضمة.

3 ملاعق من خضار الكوسا والبطاطس المسلوقة جيدا ويتم تقطيعها قطع صغيرة حيث يسهل مضغها وهضمها.

وجبة العشاء

ينصح أن تكون آخر وجبة قبل الساعة الثامنة مساءً، وأن تكون وجبة العشاء وجبة خفيفة على مثل قطعتين من الفاكهة المسموح بها مثل:

الموز.

التفاح بدون قشر حتى لا يسبب انتفاخات في البطن أثناء النوم.

كمثرى.