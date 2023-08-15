ما حكم التجسس على حسابات الزميلات لخطبتها؟

فلسطين اليوم

يتبادر لدى أذهان الكثير من الشبان وخاصة الطلاب في الجامعة حكم دخولهم للحسابات الشخصية لزميلاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فهل هذا الأمر تجسس محرم، وما رأي وحكم الإسلام فيه؟.

وبدورهم، رد العديد من العلماء برأيهم على قضية التجسس على حسابات الزميلات عبر مواقع التواصل؛ لأجل الخطبة، وجاءوا بالحكم الشرعي، فما هو؟

الحكم

قال العلماء: "إن هذا الاختراق المذكور من التجسس المحرم، ولا يجيزه إرادة التقدم للفتاة، بل هو منهي عنه بقوله تعالى: وَلَا تَجَسَّسُوا". (الحجرات: 12).

وأضاف العلماء: "معرفة المعلومات عنها له طرق كثيرة مباحة سوى هذا الأمر، ومن ثم فعليك أن تتوب إلى الله وتستغفره مما تلبست به، ولا يجب عليك إخبار من تجسست عليه بما حصل منك، لما قد يترتب على ذلك من المفسدة كما ذكرت.

وأوضحوا أنه يجب الاستغفار من الشخص لمن انتهك خصوصيته، والدعاء له، معتقدين بأنه يكفي ذلك في التوبة مع الندم، والعزم على عدم العودة إن شاء الله.

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