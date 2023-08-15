ما حكم الزواج بامرأة أخرى والعيش في بيتها؟

فلسطين اليوم

يتبادر لدى ذهن الكثير من الرجال في حكم الإسلام في الزواج من امرأة أخرى والعيش في بيتها، فهل هذا الأمر جائز، وما موقف الإسلام منه؟

الحكم في الأمر:

رد أهل العلم على هذا التساؤل بقولهم:

فلا حرج في أن يتزوّج الرجل من امرأة أخرى؛ بشرط أن يغلب على ظنّه تحقيق العدل -إن كانت زوجته الأولى لا تزال في عصمته-، كما قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}.

وأضاف العلماء: "إن ارتضت أن يسكن زوجها معها في بيتها؛ فلا بأس بذلك؛ فالمسكن حق للزوجة على زوجها، فلها التنازل عنه إن شاءت".

وتابع العلماء: "سماحها لزوجها بالسكن معها تصرّف منها في ملكها، وللمالك أن يتصرّف في ملكه بما شاء، ولها التراجع والمطالبة بحقّها في المسكن متى شاءت".