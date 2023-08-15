أعراض المتحور الجديد من فيروس كورونا ""E.G5؟

فلسطين اليوم

أكد مختصون في الأمراض المعدية، أن متحور "إي جي 5" الجديد سريع الانتشار ولا يشكل خطورة في شدة الإصابة وخطورة الأعراض، وقد يؤدي لزيادة الضغط على المستشفيات والمراكز الصحية.

وأشاروا في تصريحات صحفية، إلى أهمية تناول الجرعة المعززة من اللقاح، كون متحور "إي جي 5" فرعاً من متغير أوميكرون، لذا ستكون الجرعات المعززة فعالة ضده.

ووفقاً لمختصون قالوا إن متغير COVID-19 الجديد EG.5 أصبح السلالة المهيمنة في الولايات المتحدة وكندا، لافتا إلى أنه المتغير سريع الانتشار وجرى اكتشافه أول مرة في 17 فبراير 2023، وهو سبب الارتفاع في حالات فيروس كورونا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، وانتشر في الصين وكوريا الجنوبية واليابان وبلدان أخرى.

د. علي بالحارث-اليوم

وصنفت منظمة الصحة العالمية EG.5 في 9 أغسطس 2023 على أنه "متغير الاهتمام"، ولا تشير الأدلة المتاحة إلى أنه لديه مخاطر إضافية على الصحة العامة مقارنة بالمتغيرات الأخرى المنتشرة حاليا من أصل أوميكرون.

ويعتبر متغير EG.5 سلالة من XBB.1.9.2 - مع طفرة إضافية واحدة - من سلالة أوميكرون، وجرى تصنيفه كمتغير تحت المراقبة من منظمة الصحة العالمية في 19 يوليو 2023، حيث تم تصنيفها لـ EG.5 إلى متغير ذي أهمية، ووضعته إلى جانب XBB.1.5 وXBB.1.16، وهما أيضا جزء من عائلة سلالات أوميكرون، وأطلق عليه الخبراء والعلماء لقب "إيريس" على وسائل التواصل الاجتماعي، لمتابعة تصنيف الاسم اليوناني للمتغيرات الأخرى، ولكن منظمة الصحة العالمية لا تستخدم الاسم رسميا.

أعراض EG.5

وتعتبر أعراض EG.5 مثل أعراض COVID-19 العامة، التي تشمل الاتي:

1- الحمى.

2- التهاب الحلق.

3- سيلان الأنف والسعال.

4- آلام الجسم والعضلات.

5- الشعور بالتعب والإسهال.

6- في بعض الأحيان يصيب متحور كورونا المريض بضيق تنفس.

ووفق مختصون، الأشخاص الذين جرى تطعيمهم الذين ليسوا بالفعل أكثر عرضة للخطر بسبب العمر أو الأمراض، سيكون بشكل عام أقل حدة من المتغيرات السابقة المثيرة للقلق مثل ألفا ودلتا، ولا يزال يجري تحديد مخاطر الصحة العامة من قبل EG.5 على أنها "منخفضة" على المستوى العالمي وتتماشى مع خطر XBB.1.16 والمتغيرات المتداولة الأخرى.

ووفق منظمة الصحة العالمية، لا توجد تغييرات جرى الإبلاغ عنها في شدة المرض حتى الآن، على الرغم من زيادة انتشار EG.5، بما نشهد ارتفاع في معدلات الاصابة، إلا أن مخاطر المتغير الفرعي الجديد مشابه للمتغيرات الفرعية السابقة من أوميكرون، ومن المرجح أن يكون لـ EG.5 انتشار أسرع من المتغيرات الفرعية XBB، ولا توجد بيانات تشير إلى أنه يسبب مرضا أكثر حدة.

الوقاية من متحور كورونا الجديد

وحذرا "لخبراء الصحة" المواطنين بضرورة اتباع إجراءات السلامة من ارتداء الكمامات، والمحافظة على تلقي اللقاحات، علاوة على الحفاظ على تهوية الغرف، وغسل اليدين جيدًا، وكذلك استخدام الكحول باستمرار.

وأوصت، الأشخاص الذين مر عليهم أكثر من 6 أشهر دون جرعة أو عدوى COVID-19 بالحصول على جرعة معززة بتركيبة جديدة من اللقاح الخريف المقبل.

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية عن الانتشار السريع في العالم لمتحور جديد من سلالة أوميكرون لفيروس كورونا يحمل اسم "إي جي 5"، وصنفت متحور "إي جي 5" الجديد على أنه "متحور يجب أن يكون محل الاهتمام".