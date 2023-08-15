ماذا يفعل نقص المغنسيوم بالجسم؟

فلسطين اليوم

معدن المغنسيوم يعد من المعادن المهمة حيث يلعب دور مهم في 300 تفاعل في الجسم الإنسان ويلعب عدة أدوار مهمة في صحة الجسم والدماغ لذا فإن نقص المغنيسيوم يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات وأعراض خطرة يمكن أن تؤثر على نظمية القلب ونسبة الكالسيوم، وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تضع بين يديكم مقال يوضح أهمية عنصر المغنسيوم، وأعراض نقصه وعلاجه.

ما هو المغنسيوم ؟

المغنيسيوم: هو رابع أكثر المعادن وفرة في الجسم ، وهو معدن ضروري وأساسي لأداء سليم للخلايا في الجسم، والثاني الأكثر وفرة في خلايا الجسم.

ويعتبر معدن المغنسيوم مهم لعمل سليم للأجهزة المختلفة في الجسم مثل جهاز القلب والأوعية الدموية، جهاز المناعة، الجهاز العصبي والعظام والعضلات، حوالي -50% من المغنيسيوم في الجسم، موجود في العظم والفائض موجود في خلايا أنسجة الجسم والأعضاء.

يساعد المغنيسيوم في الحفاظ على أداء سليم للعضلات والأعصاب، المحافظة على معدل ضربات قلب ثابت، دعم أداء سليم لجهاز المناعة وكذلك في بناء العظام. كذلك فهو يساعد في ضبط مستويات السكر في الدم وفي المحافظة على ضغط دم سليم.

يلعب المغنيسيوم دوراً هاماً في الوظائف الخلوية والفسيولوجية التالية:

• صناعة البروتين.

• إنتاج الطاقة الخلوية وتخزينها.

• صناعة الحمض النووي.

• نقل الإشارات العصبية.

• عمليات البناء والهدم في العظام.

• عمل عضلة القلب.

• توصيل الإشارات بين العضلات والأعصاب.

• أيض الجلوكوز والأنسولين.

• ضبط ضغط الدم.

• المعدل الطبيعي للمغنيسيوم في الجسم

• يتراوح المعدل الطبيعي للمغنيسيوم في بلازما الدم بين 1.7 -2.1 ملغ/ ديسيلتر.

نقص المغنيسيوم في الجسم مرتبط مع اضطرابات في معدل ضربات القلب، التي تنبأ بالوفاة، نتيجة انسداد عضلة القلب.

نقص مغنيسيوم الدم

هو اضطراب الكهرل حيث يوجد مستوى منخفض من المغنيسيوم في الجسم،ويمكن أن يؤدي إلى أعراض متعددة تشمل الأعراض الرعاش، ضعف التنسيق، تشنجات العضلات، فقدان الشهية، تغيرات الشخصية، والرأرأة ، قد تشمل المضاعفات النوبات أو السكتة القلبية مثل من ضفيرة النتوءات.[1] أولئك الذين لديهم نسبة منخفضة من المغنيسيوم غالبا ما يكون لديهم بوتاسيوم منخفض

حيث تشمل أسباب انخفاض المدخول الغذائي، إدمان الكحول، الإسهال، زيادة فقدان البول، سوء الامتصاص من الأمعاء، وداء السكري

أسباب نقص المغنيسيوم؟

يحدث نقص المغنيسيوم نتيجة الأسباب التالية:

• الجوع.

• الإدمان على الكحول.

• التغذية الكلية عن طريق الوريد.

• الاسهال المزمن.

• ارتفاع نسبة الكالسيوم في الدم.

• اضطرابات سوء الامتصاص كالداء البطني (بالإنجليزية: Celiac Disease).

• سوء التغذية.

• التبول المفرط المرتبط بالسكري المزمن.

• الفشل الكلوي الحاد.

• التعرق الشديد.

• فرط هرمون الألدوستيرون.

أعراض نقص المغنسيوم؟

يؤدي انخفاض نسبة المغنيسيوم في الدم إلى ظهور العلامات والأعراض التالية على المريض:

فقدان الشهية.

الغثيان والتقيؤ.

الاعياء العام.

ضعف الجسم.

خدران الأطراف.

التشنجات العضلية.

النوبات الاختلاجية التي يُسببها فرط النشاط الكهربائي في الدماغ.

اضطراب نظم القلب.

تشنج الشريان التاجي.

نقص الكالسيوم ونقص البوتاسيوم في الدم.

كيف يتم تشخيص نقص المغنيسيوم؟

الإصابة بنقص المغنيسيوم يتم تشخيصها من خلال الربط بين الأعراض التي يشكو منها المريض والفحوصات التالية:

• الفحص المخبري للتأكد من نقص المغنيسيوم في الدم والبول.

• فحص الدم الذي يكشف عن نقص الكالسيوم والبوتاسيوم.

• التخطيط الكهربي للقلب.

• فحص العوامل الأيضية الشامل (الغلوكوز، والكالسيوم، الكلورايد، والبروتين، والبيليروبين، وثاني اكسيد الكربون، وإنزيمات الكبد، وغيرها).

علاج نقص المغنيسيوم؟

علاج نقص المغنيسيوم يمكن بكل سهولة ويسر بشرط تشخيصه بشكل سليم والاعتماد على الفحوصات المخبرية السابق ذكرها، ويشمل العلاج:

• اعطاء السوائل عن طريق الوريد.

• اعطاء عنصر المغنيسيوم عن طريق الفم مثل حبوب المغنيسيوم أو عبر الوريد.

• إعطاء العلاجات الدوائية للتخفيف من حدة الأعراض.

• إعطاء مدرات البول التي تقلل من طرح المغنيسيوم في البول (مثل السبيرونولاكتون).

كيف يمكن الوقاية من نقص المغنيسيوم؟

يمكن الوقاية من الإصابة بنقص المغنيسيوم من خلال اتباع الإجراءات التالية:

• علاج أية اضطرابات مرضية يمكن أن تتسبب بنقص مغنيسيوم الدم.

• شرب كميات وفيرة من المشروبات الرياضية الغنية بالكهارل عند ممارسة انماط الرياضة المختلفة كبديل عن الماء.

الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم:

• الشوكولاته الداكنة المحتوية على 70% أو أكثر من الكاكاو.

• المكسرات مثل الكاجو، واللوز، والفستق.

• الخضروات ذات اللون الأخضر مثل السبانخ، والسلق، والبروكلي.

• الأسماك مثل السلمون والهلبوت.

• الحبوب الكاملة مثل جنين القمح، والكينوا، والأرز الأسمر.

• البقوليات مثل الحمص، والفاصوليا السوداء وفول الصويا.