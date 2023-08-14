فلسطين اليوم

هل هناك أسماء جديدة لمخصصات التنمية الاجتماعية 2023 ، وخاصة ان أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية أعلن ، اليوم الاثنين 14/8/2023، عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، في كافة محفظات الوطن غدا الثلاثاء الموافق 15/8/2023 لتبقى التساؤلات بين المواطنين هل هناك أسماء جديدة لمخصصات التنمية الاجتماعية 2023 .

أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية أعلن أن صرف مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية في المحافظات كافة، سيبدأ ، مبيناً إن قيمة الدفعة بلغت 107 ملايين و75 ألف شيقل، دون معرفة هل هناك أسماء جديدة لمخصصات التنمية الاجتماعية 2023.

يذكر أن مخصصات الشئون الاجتماعية لم تصرف إلا لمرة واحدة منذ بداية العام 2023، وذلك خلال شهر أبريل الماضي أي نهاية شهر رمضان المبارك 2023.

موضوع سابق لفلسطين اليوم : موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية بعد تصريحات مجدلاني2023

هل هناك أسماء جديدة لمخصصات التنمية الاجتماعية 2023

ويستفيد من مخصصات الشؤون الاجتماعية قرابة 116 ألف أسرة في الضفة وغزة، منها نحو 80 ألفًا في قطاع غزة المحاصر.

وتُصرف مخصصات الشؤون بمبالغ مختلفة تتراوح بين 700 إلى 1800 شيكل، وفق محدّدات مُعلنة، ويُفترض أن تُدفع للأسر الفقيرة كل ثلاثة أشهر.





هل هناك أسماء جديدة لمخصصات التنمية الاجتماعية 2023

عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية قال خلال تصريحات متلفزة الشهر الماضي ، أنه تم اعتماد من بين العدد 14-42 ألفاً أسم جديد مستفيد من الشؤون الاجتماعية.

ولم تتضح الامور اذا ما كانت هناك اسماء جديدة لصرف مخصصات التنمية الاجتماعية وخاصة ان قرار الصرف تم الاعلان عنه اليوم .

هل هناك أسماء جديدة لمخصصات التنمية الاجتماعية 2023

وتعاني الأسر التي تعتمد بشكلٍ كُلي على تلك المخصصات عسرًا شديدًا في تدبير شؤونهم المعيشية على أثر التأخير في صرف المبالغ المالية المستحقة لهم في مواعيدها بسبب "الأزمة المالية الحكومية".