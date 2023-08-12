فلسطين اليوم

موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية بعد تصريحات مجدلاني 2023 ، تتواصل التوقعات بشأن موعد صرف مخصصات التنمية الاجتماعية في فلسطين ، لتكون اخر التصريحات التي أدلى بها وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني أن الصرف سيكون قريباً ، موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية بعد تصريحات مجدلاني2023 وتبقى كلمة قريباً هي العنوان الاساسي للعديد من التصريحات التي يدلي بها المسؤولين وخاصة في ظل غياب أفق حقيقي للصرف ، "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" تقدم اخر المستجدات بشأن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية بعد تصريحات مجدلاني في فلسطين 2023.

موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية بعد تصريحات مجدلاني

المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان توقع نهاية الاسبوع الماضي ، تحديد موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية التي يستفيد منها عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة خلال شهر 8تموز 2023، خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال عثمان، في تصريح صحفي: إن "الاتحاد الأوروبي حول مساهمة مالية لوزارة المالية في رام الله، خاصة بمخصصات الشؤون الاجتماعية، قبل عدة أيام"، صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية خلال شهر 8 تموز 2023

موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية بعد تصريحات مجدلاني

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وبين عثمان أن موعد صرف المخصصات مرتبط بإعلان الحكومة عنها، موضحًا ـنه جرت العادة صرف المخصصات بعد تحويل الاتحاد الأوروبي مساهمته المالية لخزينة الحكومة بأسبوعين إلى ثلاثة

عدد منتفعي مخصصات الشؤون في الضفة الغربية وقطاع غزة 116 ألف أسرة، 81 ألفًا من غزة، و36 ألفًا من الضفة، وغالبيتهم من كبار السن وذوي الإعاقات والأمراض المزمنة.

ويذكر أن الوزارة ملزمة بصرف شيكات الشؤون الاجتماعية على أربع دفعات في كل عام -معدل كل 3 شهور-، وكان من المفترض صرفها نهاية شهر 6 لهذا العام.