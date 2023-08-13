إنقاذ 48 مهاجراً قبالة سواحل اليونان

فلسطين اليوم

أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الأحد 13-8-2023، إنقاذ 48 مهاجرا، قبالة سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية، قرب الساحل التركي، حيث كانوا على متن قارب مطاطي.

وقال بيان خفر السواحل: "إن أحد السفن التابعة له كانت تقوم بدورية قبالة سواحل الجزيرة، عندما شاهدت القارب صباح اليوم الأحد، وتم إنقاذ المهاجرين قبل غرق قاربهم المطاطي".

وأضاف البيان: "قام طاقم السفينة بإجلاء 48 أجنبياً، ونقلهم إلى ميناء مدينة ميتيليني"، لافتاً إلى أنه تم نقل 3 مهاجرين إلى المشفى العام في المدينة لتلقي العلاج اللازم، ولا يزالون في المشفى".

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" فقد أظهر مقطع فيديو نشر عبر "يوتيوب" أن معظم الناجين هم من الأفارقة.

ويُشار إلى أنه بشكل دوري يتم غرق العديد من قوارب المهاجرين في البحر المتوسط قرب سواحل اليونان وإيطاليا، حيث سُجلت مئات الوفيات في هذه الحوادث.

إقرأ أيضاً: تونس: مصرع شخصين وفقدان العديد إثر غرق قارب مهاجرين