تونس: مصرع شخصين وفقدان العديد إثر غرق قارب مهاجرين

فلسطين اليوم

عثر على رضيع ورجل في العشرين من العمر وقد لقيا حتفهما صباح السبت 12/8/2023، بعد غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تونس بالقرب من ميناء قابس جنوب شرق البلاد، بحسب ما أفاد خفر السواحل التونسية.

وبحسب بيان صادر عن الحرس الوطني، غرق القارب، الذي كان يقل 20 مهاجرا تونسيا، على بعد 120 مترا من شواطئ قابس.

وجرى إنقاذ 13 شخصا، ولا تزال جهود البحث جارية لتحديد مكان الخمسة الذين ما زالوا في عداد المفقودين.

وقد بدأ مكتب المدعي العام تحقيقا في أسباب وملابسات الحادث.

ويقع ميناء قابس على بعد نحو 140 كيلومترا من صفاقس، وهي نقطة انطلاق للعديد من عمليات عبور البحر المتوسط باتجاه أوروبا.

وتأتي هذه الحادثة الأخيرة لتزيد أعداد الضحايا في مياه البحر المتوسط الخطرة. وقال الصليب الأحمر الإيطالي وجماعات الإنقاذ إنه قبل أيام قليلة، يعتقد أن 41 مهاجرا قد غرقوا بعد مغادرتهم صفاقس. وتم إنقاذ أربعة ناجين.

وتؤكد هذه المأساة على أزمة الهجرة المستمرة في المنطقة، حيث يقوم الكثيرون برحلات محفوفة بالمخاطر على أمل الوصول إلى الشواطئ الأوروبية بحثا عن حياة أفضل.