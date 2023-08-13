طرق منزلية سهلة لعلاج خشونة الركبة..!

فلسطين اليوم

خشونة الركبة هي حالة يتآكل فيها الغضروف في مفصل الركبة ، مما يؤدي إلى احتكاك العظام معًا. يمكن أن يؤدي ذلك إلى ألم وتورم وتيبس وشعور بخشونة في الركبة.

هناك عدد من أسباب للإصابة بخشونة الركبة ، منها:

1. هشاشة العظام: هذا هو السبب الأكثر شيوعًا لخشونة الركبة. إنها حالة تنكسية تؤدي إلى تآكل الغضروف في المفصل بمرور الوقت.

2. الصدمة: إصابة الركبة ، مثل تمزق الرباط أو الغضروف المفصلي ، يمكن أن تتلف الغضروف في المفصل وتؤدي إلى خشونة الركبة.

3. التهاب المفاصل: يمكن أن تسبب حالات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل الصدفي التهابًا في مفصل الركبة ، مما قد يؤدي إلى تلف الغضروف.

4. الإفراط في الاستخدام: يمكن أن يؤدي الضغط المتكرر على مفصل الركبة ، مثل ممارسة الرياضة أو رفع الأثقال ، إلى زيادة خطر الإصابة بخشونة الركبة.

يمكن للطبيب تشخيص خشونة الركبة من خلال الفحص البدني واختبارات التصوير ، مثل الأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي. يعتمد علاج خشونة الركبة على السبب الكامن وراء الحالة وشدتها.

في بعض الحالات ، يمكن السيطرة على خشونة الركبة من خلال العلاجات التحفظية ، مثل:

1. الراحة: يمكن أن يساعد تجنب الأنشطة التي تضغط على مفصل الركبة في تقليل الألم والالتهاب.

2. الثلج: يمكن أن يساعد وضع الثلج على الركبة لمدة 20 دقيقة في المرة عدة مرات في اليوم على تقليل الألم والالتهاب.

3. الضغط: يمكن أن يساعد لف الركبة بضمادة مرنة على تقليل التورم.

4. الرفع: يمكن أن يساعد رفع الركبة فوق مستوى القلب في تقليل التورم.

5. الأدوية المضادة للالتهابات: يمكن أن تساعد الأدوية المضادة للالتهابات التي لا تستلزم وصفة طبية أو الموصوفة ، مثل الإيبوبروفين أو النابروكسين ، في تقليل الألم والالتهاب.

6. العلاج الطبيعي: يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي في تقوية العضلات حول الركبة وتحسين نطاق الحركة.

في الحالات الأكثر شدة لخشونة الركبة ، قد تكون الجراحة ضرورية لإصلاح تلف الغضروف أو استبدال مفصل الركبة.

إذا كنت تعاني من خشونة الركبة ، فمن المهم أن ترى الطبيب للحصول على التشخيص وخطة العلاج. يمكن أن يساعد العلاج المبكر في منع حدوث المزيد من الضرر لمفصل الركبة وتحسين نوعية حياتك.

علاج خشونة الركبة بالأعشاب

هناك عدد من العلاجات العشبية التي ثبت أنها فعالة في تقليل آلام الركبة والالتهابات ، والتي يمكن أن تساعد في تحسين خشونة مفصل الركبة. تتضمن بعض العلاجات العشبية الأكثر شيوعًا لألم الركبة ما يلي:

الزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومسكنات يمكن أن تساعد في تقليل الألم والالتهابات في مفصل الركبة. يمكنك تناول الزنجبيل على شكل كبسولات أو شاي أو إضافته إلى الطعام.

الكركم: الكركم عشب آخر له خصائص قوية مضادة للالتهابات. يحتوي على مادة الكركمين ، والتي ثبت أنها فعالة في تقليل الألم والالتهابات في مفصل الركبة. يمكنك تناول الكركم على شكل كبسولات أو مسحوق أو شاي.

الصبار: تم استخدام الصبار لعدة قرون لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية ، ولكن يمكن أيضًا أن يكون فعالًا في تقليل آلام الركبة. يحتوي جل الصبار على خصائص مضادة للالتهابات ومسكنات يمكن أن تساعد في تخفيف الألم والالتهاب في مفصل الركبة. يمكنك وضع هلام الصبار مباشرة على الركبة أو شربه كعصير.

زيت الأوكالبتوس: يحتوي زيت الأوكالبتوس على خصائص مضادة للالتهابات ومسكنات يمكن أن تساعد في تقليل الألم والالتهاب في مفصل الركبة. يمكنك وضع زيت الأوكالبتوس مباشرة على الركبة أو استنشاقه من خلال الناشر.

بوزويليا: Boswellia عبارة عن راتنج تم استخدامه في الطب الهندي القديم لعدة قرون لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات ، بما في ذلك آلام الركبة. يحتوي Boswellia على أحماض boswellic ، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الألم والالتهاب في مفصل الركبة. يمكنك تناول كبسولات بوزويليا أو وضع زيت بوزويليا مباشرة على الركبة.

من المهم ملاحظة أن العلاجات العشبية يمكن أن تتفاعل مع الأدوية الأخرى، لذلك من المهم التحدث إلى طبيبك قبل تناول أي علاجات عشبية لألم الركبة.

بالإضافة إلى العلاجات العشبية ، هناك أشياء أخرى يمكنك القيام بها للمساعدة في تقليل آلام الركبة وخشونتها ، مثل:

1. إنقاص الوزن: إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، فإن فقدان حتى مقدار ضئيل من الوزن يمكن أن يساعد في تقليل الضغط على ركبتيك وتحسين الألم والالتهاب.

2. تقوية العضلات حول الركبة: يمكن أن تساعد العضلات القوية حول الركبة في دعم المفصل وتقليل الألم. يمكنك تقوية عضلات ركبتك عن طريق ممارسة تمارين مثل القرفصاء والاندفاع والضغط على الساق.

3. شد العضلات حول الركبة: يمكن أن يساعد شد العضلات حول الركبة في تحسين نطاق الحركة وتقليل الألم. يمكنك إطالة عضلات ركبتك عن طريق ممارسة تمارين مثل إطالة أوتار الركبة ، وتمارين الإطالة الرباعية ، وتمارين إطالة الربلة.

4. تجنب الأنشطة التي تضغط على الركبة: إذا كنت تعاني من آلام في الركبة ، فمن المهم تجنب الأنشطة التي تضغط على الركبة ، مثل الجري والقفز والقرفصاء.

إذا كنت تعاني من آلام في الركبة ، فمن المهم أن تستشير الطبيب للحصول على التشخيص وخطة العلاج. يمكن أن يساعد العلاج المبكر في منع حدوث المزيد من الضرر لمفصل الركبة وتحسين نوعية حياتك.