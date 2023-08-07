موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية بعد تصريحات عثمان 2023

فلسطين اليوم

موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية بعد تصريحات عثمان، خلال شهر 8 تموز 2023 ، بدأت السلطة الفلسطينية أمس الأحد 6/8/2023 بصرف رواتب الموظفين العمومين بنسبة 85% رغم الحديث عن وجود أزمة مالية ، موعد صرف مخصصات التنمية الاجتماعية خلال شهر 8 تموز2023 ، ارتبط دائما بموعد صرف رواتب الموظفين ، حيث ان المسؤولين في كل يربطون بين صرف رواتب الموظفين ومخصصات الشؤون الاجتماعية ، "وكالة فلسطين اليوم" ورغم شح المعلومات والتلاعب حتى اللحظة في اعلان موعد صرف مخصصات الشؤون تحاول ان تضع بين ايديكم خلال التقرير موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية وخاصة بعد تصريحات شادي عثمان .

موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية بعد تصريحات عثمان2023

شادي عثمان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين توقع نهاية الاسبوع الماضي ، تحديد موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية التي يستفيد منها عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة خلال شهر 8تموز 2023، خلال الأسبوعين المقبلين،

وقال عثمان، في تصريح صحفي: إن "الاتحاد الأوروبي حول مساهمة مالية لوزارة المالية في رام الله، خاصة بمخصصات الشؤون الاجتماعية، قبل عدة أيام"، صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية خلال شهر 8 تموز 2023

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وبين عثمان أن موعد صرف المخصصات مرتبط بإعلان الحكومة عنها، موضحًا ـنه جرت العادة صرف المخصصات بعد تحويل الاتحاد الأوروبي مساهمته المالية لخزينة الحكومة بأسبوعين إلى ثلاثة.

موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية بعد تصريحات عثمان2023

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة 2023 ومخصصات الشؤون الاجتماعية أخباره تلقى أهمية واسعة وكبيرة لدى سكان قطاع غزة بسبب الوضع المعيشي الصعب، فقد أعلن مؤخراً وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، عن انتهاء كافة إجراءات صرف شيكات الشؤون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وعملية صرفها ستكون قبل نهاية الشهر المنصرم يوليو 2023

ويشار إلى أن أخر دفعة تم صرفها لمستفيدي الشؤون الاجتماعية، كانت نهاية شهر رمضان المبارك 2023م.

هل تم تحديد موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية خلال شهر 8 تموز 2023

عدد منتفعي مخصصات الشؤون في الضفة الغربية وقطاع غزة 116 ألف أسرة، 81 ألفًا من غزة، و36 ألفًا من الضفة، وغالبيتهم من كبار السن وذوي الإعاقات والأمراض المزمنة.

ويذكر أن الوزارة ملزمة بصرف شيكات الشؤون الاجتماعية على أربع دفعات في كل عام -معدل كل 3 شهور-، وكان من المفترض صرفها نهاية شهر 6 لهذا العام.

وعن المنحة القطرية الأسماء الجديدة المستفيدة منها، قالت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم التنمية الاجتماعية أرسلت الوزارة كشوفات للاعتماد من قبل اللجنة القائمة على صرف المنحة القطرية وتشمل 132 ألف مسجل للمنحة وتم إرسالها كاملة للفلترة والاعتماد.