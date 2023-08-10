ما فوائد تناول الفواكه للجسم؟

فلسطين اليوم

يعتبر تناول الفواكه بشكل يومي له فوائد كبيرة للجسم؛ لغناها بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الضرورية للحفاظ على صحة الجسم.

وبحسب العديد من الخبراء في مجال الصحة، فقد تبين أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الفاكهة والخضروات كجزء من نظام غذائي يومي، قد انخفضت لديهم احتمالات الإصابة بالأمراض مثل القلب والسرطان والسكري والسمنة، ومن أبرز فوائد الفواكه ما يلي:

فوائد تناول الفواكه للجسم

- الوقاية من أمراض السرطان

- الوقاية من أمراض القلب

- الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

- تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى

- الوقاية من أمراض البرد والإنفلوانزا

- الوقاية من مرض فقر الدم

- المساعدة في التخسيس

- خفض مستوى الكولسترول والدهون

- التخلص من مشاكل الهضم والامساك

- حماية الجسم من أمراض السكري

- زيادة مناعة الجسم والوقاية من الأمراض.