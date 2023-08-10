ما هو أفضل معجون للأسنان؟

فلسطين اليوم

أفاد مركز جامعة روتشستر الطبي، فإن الفلورايد هو العنصر ذو الأهمية الأكثر في معجون الأسنان، ولا يهم العلامة التجارية أو النوع (معجون، أو هلام، أو مسحوق).

وأوضح المركز الطبي، أنه عمل جميع معاجين الأسنان التي تحتوي على الفلورايد بشكل فعال على محاربة "البلاك" والتجاويف وتنظيف وتلميع مينا الأسنان.

وتوفر بعض المعاجين مركبات بيروفوسفات للتحكم في الجير لمنع تراكم الرواسب الصلبة على الأسنان، وتقدم أنواع أخرى تركيبات تبييض لإزالة البقع بأمان، مما يجعل الأسنان أكثر إشراقًا ولمعانًا.

وأشار المركز إلى أن الفلورايد هو العنصر النشط الحقيقي الذي يعمل بجد لحماية الأسنان.

وعن فوائد معجون الأسنان، أشار إلى أن هناك العديد من الفوائد وهي كما يلي: