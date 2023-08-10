فلسطين اليوم

رابط فحص تصاريح العمل المشغل غزة شهر 8 2023، بعد أن طفت على السطح الأخبار التي تتعلق بإصدار تصاريح عمل "المشغل" للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل عبر طريق شركات فلسطينية ترشحت لإصدار التصاريح، بات الشغل الشغال للعامل الفلسطيني البحث عن كيفية التسجيل عبر الشركات وإصدار تصريح عمل للعمل في الداخل المحتل في مجال عمله وبأجر مرتفع تساعده على تدبير أمور منزله، حتى إنه الكثير منهم باتوا يبحثون عن، رابط فحص تصاريح العمل المشغل غزة شهر 8 2023.

رابط فحص تصاريح العمل المشغل غزة شهر 8 2023

رابط فحص تصاريح العمل المشغل غزة شهر 8 2023، تتصدر محركات البحث قضية التسجيل للحصول على تصريح عمل للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل عبر الشركات التي أرست عليها مناقصة إصدار تصاريح عمل لأهالي قطاع غزة، لذلك يبحثون الآن عن رابط فحص تصاريح العمل المشغل غزة شهر 8 2023، وتنشر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رابط فحص تصاريح العمل المشغل غزة شهر 8 2023، لكن حتى اللحظة لم تنشر وزارة العمل أو الشركات المختصة رابط تسجيل أو فحص تصاريح العمل في غزة.

رابط فحص تصاريح العمل المشغل غزة شهر 8 2023

رابط فحص تصاريح العمل المشغل غزة شهر 8 2023، باتت من الملفات الرئيسية في قطاع عزة أن يقوم العامل بالحصول على تصريح عمل صحيح وبشكل رسمي للحصول على رخصة للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل، كما يجب أن يقوم بالتأكد من سريان التصريح وأيضًا صلاحيته، ومن هذه النقطة قد جاءت الأهمية الكبيرة لإنشاء رابط خاص بفحص هذه التصاريح عن طريق الألوان وذلك حتى يضمن المواطن الحصول على تصريح صالح وموثوق به، لكي يضمن حقوقه من المشغل "الإسرائيلي".

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رابط فحص تصاريح العمل المشغل غزة شهر 8 2023

رابط فحص تصاريح العمل المشغل غزة شهر 8 2023، وفي تصريح سابق، قال وكيل وزارة العمل في قطاع غزة: إنه وبناء على المصلحة العامّة للعمال الراغبين بالعمل في الداخل الفلسطيني المحتل، ومنعًا لاستغلالهم وابتزازهم ماليًا، وفي ظل انتشار تجار وسماسرة تصاريح العمل، اعتمدت لجنة متابعة العمل الحكومي توصية الوزارة بتفعيل نظام شركات التشغيل، والذي تمَّ إقراره في العام 2019م.

رابط فحص تصاريح العمل المشغل غزة شهر 8 2023

رابط فحص تصاريح العمل المشغل غزة شهر 8 2023، الغصين أوضح أن الوزارة فتحت المجال أمام أصحاب الشركات لترخيص شركاتهم وإتمام جميع الإجراءات اللازمة في وزارتي الاقتصاد والعمل كشركات مشغلة، وقد تقدَّمت لذلك 15 شركة حتى الآن، على أن تتواصل تلك الشركات مباشرة مع العمال بعد ترشيح الوزارة في غزة للتخصصات المطلوبة من الدور العام، رابط فحص تصاريح العمل المشغل غزة شهر 8 2023.

رابط فحص تصاريح العمل المشغل غزة شهر 8 2023

رابط فحص تصاريح العمل المشغل غزة شهر 8 2023، المهندس الغصين لفت إلى أنه ومع نهاية شهر أغسطس 2023م ستتعامل الوزارة مع تصاريح المشغل التي تنفذها الشركات المرخصة فقط، وستكون الأولوية في الترشيح لأسماء العمَّال الذين اجتازوا امتحان الإجازة المهنية الذي تشرف عليه الوزارة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة، لن تُلغي العمل بالنظام المعمول به حاليًا للحصول على تصاريح احتياجات اقتصادية، وستستمر الوزارة بإرسال أسماء للترشيح عبر الشؤون المدنية في حال طلبت ومن خلال الدور العام.