فلسطين اليوم

رابط التسجيل للإجازة المهنية وزارة العمل في غزة 2023، بعد أن بدأت الشركات رسميا في قطاع غزة بالتسجيل لإصدار تصريح العمل نظام المشغل في قطاع غزة، بات الآلاف من قطاع غزة يتقدمون للتسجيل للحصول على تصريح عمل في الداخل الفلسطيني المحتل، إذ إن وزارة العمل أطلقت رابط للتسجيل من أجل الحصول على إجازة مهنية للعمال الذين يرغبون بالعمل في الداخل الفلسطيني المحتل.

رابط التسجيل للإجازة المهنية وزارة العمل في غزة 2023

رابط التسجيل للإجازة المهنية وزارة العمل في غزة 2023، مدير العلاقات العامة والاعلام في وزارة العمل في غزة، علقت على هذا الملف قائلة: إن الإجازة المهنية التي تشرف عليها الوزارة وستمنح العامل أولوية في الترشيح هي عبارة عن العمال الذين لا يحملون دبلومًا مهنيًّا ولكن بحكم الخبرة أصبح لديهم قدرة على العمل، مطلوب منهم الحصول على الإجازة لكي تُمكنهم من العمل في الداخل المحتل لتعزيز مهاراتهم وهي أشبه بالدبلوم المهني، لذلك رأت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن تنشر رابط التسجيل للإجازة المهنية وزارة العمل في غزة 2023، حتى يتمكن العمال من التسجيل للحصول على إجازة مهنية لتساعده في العمل في الداخل الفلسطيني المحتل.

رابط التسجيل للإجازة المهنية وزارة العمل في غزة 2023

رابط التسجيل للإجازة المهنية وزارة العمل في غزة 2023، من جانبه أكد وكيل وزارة العمل في قطاع غزة المهندس إيهاب الغصين: أّن الأفراد الحاصلين على الإجازة المهنية سيكون لهم الأولوية في حال طلبت الشركة تخصصات مهنية معينة، وذلك لإعطاء مصداقية للشركة أمام المشغل الذي ستتعامل معه، وقال إنه من غير المنطقي أن يطلب المشغل عامل قصارة على سبيل المثال، ويتم ترشيح عامل دون التأكد من خبرته في مهنة القصارة، وفي حال تم ذلك سيكون هناك مشاكل بين الشركة والمشغل.

رابط التسجيل للإجازة المهنية وزارة العمل في غزة 2023

رابط التسجيل للإجازة المهنية وزارة العمل في غزة 2023، وأضاف الغصين في تصريحات صحفية، أنه في حال طلبت الشركات عمال بغض النظر عن طلب حرفة معينة سيتم الترشيح من الدور العام دون النظر للإجازة المهنية، مؤكداً بأن "كل الخطوات والإجراءات الحالية إنما جاءت لخدمة وحماية عمالنا البواسل، وإلى هنا ننتهي من نشر مقالة حملت عنوان: رابط التسجيل للإجازة المهنية وزارة العمل في غزة 2023.