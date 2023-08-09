هل حددت وزارة التنمية الاجتماعية موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية؟

فلسطين اليوم

هل حددت وزارة التنمية موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية؟ بعد أن صرفت وزارة المالية رواتب موظفي السلطة عن شهر يوليو الماضي، قبل يومين، بدأ المستفيدون من شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة المحتلة بالسؤال عن موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية كونهم لم يتلقوا أي دفعة منذ بدء العام الجاري 2023، إذ كان من المقرر أن يكونوا تقاضوا دفعتين اثنتين وبقي أيام قليلة على تلقي الدفعة الثالثة من شيكات الشؤون الاجتماعية.

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية غزة والضفة

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية غزة والضفة، لم تعلن وزارتا التنمية الاجتماعية والمالية حتى اللحظة عن موعد محدد لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر المتعففة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، والذين يبلغ عددهم قرابة 120 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر، لذلك تلجأ هذه الأسر إلى محركات البحث للسؤال عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية من وزارة التنمية، ويتابع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مستجدات موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية غزة والضفة.





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متى صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية رام الله

متى صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية رام الله، من المفترض أن تقوم وزارة التنمية الاجتماعية في حكومة محمد اشتية في رام الله وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بصرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر الأشد فقرا وعوزا في قطاع غزة والضفة الغربية على أربع فترات خلال العام الواحد، أي كل ثلاثة شهور مرة، نهاية شهر 3 و6 و9 و12، لكن حتى اللحظة لم تصرف أي دفعة منذ بدء العام الجاري 2023.

اخبار الشؤون الاجتماعية غزة والضفة

اخبار الشؤون الاجتماعية غزة والضفة، على الرغم من تسليم الاتحاد الأوروبي مساهمته المالية في دفع الجزء الخاص به قبل أسابيع من الموعد التي تحدد حكومة اشتية صرف هذه الشيكات، إلا إن الوزارة لا تزال تتعنت بصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وسط استنكار واستهجان تلك الأسر المتعففة التي تعتمد في تدبير أمور منزلها على تلك الدفعات التي لم تعد موجودة منذ أشهر بسبب حجج واهية.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">مجدلاني : "لا جديد فيما يخص موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، عندما تتوفر المعلومات عن موعد الصرف سنصرّح بها"</p>— حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) <a href="https://twitter.com/hassaneslayeh/status/1637039522159509505?ref_src=twsrc%5Etfw">March 18, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

اخر اخبار شيكات الشؤون الاجتماعية

اخر اخبار شيكات الشؤون الاجتماعية، عدد منتفعي مخصصات الشؤون في الضفة الغربية وقطاع غزة 116 ألف أسرة، 81 ألفًا من غزة، و36 ألفًا من الضفة، وغالبيتهم من كبار السن وذوي الإعاقات والأمراض المزمنة، ويذكر أن الوزارة ملزمة بصرف شيكات الشؤون الاجتماعية على أربع دفعات في كل عام -معدل كل 3 شهور، وكان من المفترض صرفها نهاية شهر 6 لهذا العام.