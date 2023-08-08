فلسطين اليوم

موعد بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين 2023-2024 بالتزامن مع قرب انتهاء الإجازة الصيفية يترقب المواطنين بدء انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024 بهدف توفير المستلزمات والقرطاسية المدرسية والاستعداد للفصل الدراسي الجديد في فلسطين 2023، وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تضع بين أيديكم مقال يوضح ومواعيد انطلاق العام الدراسي الجديد،موعد بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين 2023-2024

موعد بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين 2023-2024

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين، في بين صحفي يوم الاثنين 31-7-2023م، عن موعد بداية دوام العام الدراسي الجديد 2023-2024 للمعلمين والطلبة في فلسطين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في البيان أن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد سوف يكون موحد في قطاع غزة والضفة الغربية سواء كانت مدارس حكومية أو مدارس وكالة الغوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا" أو المدارس الخاصة.

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كما صرحت الوزارة عن موعد بداية دوام الفصل الأول والثاني ومواعيد الامتحانات للفصلين ومواعيد بداية العطل والإجازات ومواعيد نهايتها.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنّ الوزارة ألغت نظام الفصول الأربعة "نظام الفترتين" والذي كام معمولا به في العام الدراسي السابق 2022-2023 في فلسطين.

موعد بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين 2023-2024

ونستعرض لكم في سطور موعد دوام المدارس في فلسطين 2023-2024 للمعلمين وللطلبة، ومواعيد الفصل الأول والثاني ومواعيد امتحانات وكذلك العطل على النحو التالي: بداية دوام العام الدراسي الجديد 2023-2024 للمدرسين "الهيئات التدريسية"

موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024 في فلسطين للهيئات التدريسية

وفقاً لوزارة التربية والتعليم، الفصل الأول يبدأ دوام العام الدراسي الجديد في فلسطين لعام 2023-2024، للمعلمين "الهيئات التدريسية"، يوم الأربعاء الموافق 23/8/2023، بهدف التحضير لاستقبال الطلبة الجدد.

موعد بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين 2023-2024

الفصل الأول يبدأ دوام العام الدراسي الجديد في فلسطين لعام 2023-2024، لجميع الطلبة، حسب "الوزارة" يوم السبت الموافق 26/8/2023 لجميع المدراس، بدايةً من الصف الأول حتى الصف الثانوية العامة "توجيهي".

موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023-2024

تبدأ امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي الجديد 2023-2024 في فلسطين، يوم الثلاثاء الموافق 19/12/2023م، في كافة المدراس في قطاع غزة والضفة الغربية.





موعد عطلة المدارس وانتهاءها للفصل الأول للعام الدراسي 2023-2024

تبدأ عطلة وإجازة الفصل الأول للعام الدراسي 2023-2024 في فلسطين، يوم الاثنين الموافق 1/1/2024م، وتنتهي يوم السبت الموافق 13/1/2024م.

موعد بداية دوام الفصل الثاني للعام الدراسي 2023-2024

يبدأ دوام الفصل الثاني في فلسطين لعام 2023-2024، للمعلمين والطلبة، حسب "الوزارة" يوم الأحد الموافق 14/01/2024م في كافة المدارس.

موعد بدء امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2024

تبدأ امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي الجديد 2024 في فلسطين، يوم الأربعاء الموافق 15/5/2024م، في كافة المدراس في قطاع غزة والضفة الغربية.

موعد الإجازة وعطلة المدارس للفصل الثاني للعام الدراسي 2024 في فلسطين

تبدأ عطلة وإجازة – العطلة الصيفية- الفصل الثاني للعام الدراسي 2024 في فلسطين، حسب "الوزارة" يوم الخميس الموافق 30/5/2024م.

وأخيراً، نفى الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور في بيان ما يشاع بأنه تم تأجيل موعد بدء العام الدراسي المقبل مؤكدا أنه سيبدأ في موعده المحدد.

وشدد الخضور على أن دوام الطلبة في مدارس الضفة الغربية التي تعطل يومي الجمعة والأحد سيبدأ يوم السبت الموافق 19-8-2023، أما المدارس التي تعطل يومي الجمعة والسبت سيبدأ دوام الطلبة يوم الاحد الموافق 20-8-2023.