دراسة: أعراض تنذر بمشاكل خطيرة في الكبد

فلسطين اليوم

كشفت دراسة طبية، أن بعض الأعراض تنذر بمشاكل صحية في الكبد، على رأسها اصفرار بياض العين والجلد واللون البني الداكن للبول والحكة في الجسم والإعياء والهزال.

وقال معهد الجودة والكفاءة الاقتصادية في القطاع الصحي الألماني إن سبب هذه الأعراض قد يكمن في التهاب الكبد الوبائي، وفي أسوأ الأحوال قد يرجع الأمر إلى تليف الكبد أو سرطان الكبد.

وأضاف أن الشعور بضغط في الجزء العلوي من البطن قد يشير إلى الإصابة بالكبد الدهني، شأنه في ذلك شأن اضطرابات الهضم والشعور بالانتفاخ.

وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لإجراء الفحوصات اللازمة مثل تحسس البطن وفحص الدم وقياس وظائف الكبد ومنظار البطن والموجات فوق الصوتية والتصوير المقطعي المحوسب، بالإضافة إلى خزعة الكبد (أخذ عينة من نسيج الكبد).

نمط حياة صحي

وللحفاظ على صحة الكبد، أوصى المعهد الألماني باتباع نمط حياة صحي يقوم على التغذية المتوازنة وقليلة الدهون والغنية بالفيتامينات والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، مع الإقلاع عن التدخين والخمر. ومن المهم أيضا التمتع بوزن جسم طبيعي وضبط مستوى السكر بالدم.

وللوقاية من التهاب الكبد الوبائي من النوع A ينبغي الاهتمام بنظافة الطعام والشراب والمرحاض، لا سيما أثناء السفر. ومن المهم تلقي التطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي من النوع A.

كما ينبغي تلقي التطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي من النوع B، وذلك لحماية الجسم من فيروسات التهاب الكبد B، والتي يمكن أن تنتقل عن طريق الدم أو سوائل الجسم.