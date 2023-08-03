موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للدفعة الجديدة في شهر 8-2023

فلسطين اليوم

توقع المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، اليوم الخميس 3-8-2023، تحديد موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية التي يستفيد منها عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال عثمان، في تصريح صحفي: إن "الاتحاد الأوروبي حول مساهمة مالية لوزارة المالية في رام الله، خاصة بمخصصات الشؤون الاجتماعية، قبل عدة أيام".

وأضاف المتحدث، أن موعد صرف المخصصات مرتبط بإعلان الحكومة عنها، موضحًا ـنه جرت العادة صرف المخصصات بعد تحويل الاتحاد الأوروبي مساهمته المالية لخزينة الحكومة بأسبوعين إلى ثلاثة.

وفي قطاع غزة، يصل عدد المنتفعين من مخصصات الشؤون، نحو 80 ألف أسرة، وفي المقابل يستفيد 35147 أسرة من الضفة المحتلة، علمًا ان هذه الاعداد تنخفض وترتفع مع كل تحديث من وزارة التنمية الاجتماعية.