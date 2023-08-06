دراسة حديثة: انماط النوم المختلفة تزيد خطر الاصابة بهذه الأمراض

فلسطين اليوم

كشفت دراسة جديدة أن أنماط النوم المختلفة من أيام الأسبوع إلى عطلات نهاية الأسبوع يمكن أن تزيد فعليا من بكتيريا الأمعاء المرتبطة بالسمنة والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ويعتقد العلماء أن مجرد 90 دقيقة إضافية في السرير كافية لتعطيل ساعتنا الداخلية، ما يؤثر على مجموعة من الوظائف - من جهاز المناعة إلى الجهاز الهضمي.

ووجدت دراسة ZOE Predict التي أجرتها King's College London أن حتى تغيير بسيط في وقت الاستيقاظ يمكن أن يكون له تأثير على إيقاعنا البيولوجي.

وفي أكبر مشروع غذائي مستمر من نوعه، قام موقع ZOE Predict بتقييم حالة 934 شخصا "نحيفا وصحيا بشكل أساسي" ينامون سبع ساعات على الأقل كل ليلة.

وأخذ التحقيق مجموعة من العينات بما في ذلك عينات ميكروبيوم الدم والبراز والأمعاء وقياسات الجلوكوز ومقارنتها لدى تلك التي لديها أنماط نوم منتظمة وأنماط غير منتظمة.

وقالت كيت بيرمينغهام من KCL: "النوم هو ركيزة أساسية للصحة، وهذا البحث يأتي في الوقت المناسب بشكل خاص نظرا للاهتمام المتزايد بالإيقاعات اليومية وميكروبيوم الأمعاء. حتى اختلاف 90 دقيقة في منتصف فترة النوم يمكن أن يشجع أنواع الجراثيم التي لها ارتباطات غير مواتية بصحتك".

وخلصت الدراسة إلى أن النوم في عطلة نهاية الأسبوع، على عكس مكالمة التنبيه العادية خلال أيام الأسبوع، ارتبطت به نوعية النظام الغذائي السيئة والسمنة والنوبات القلبية والسكتة الدماغية ومرض السكري ومخاطر القلب والأوعية الدموية.

كما وجد أن أولئك الذين أخذوا قيلولة إضافية كانوا أكثر عرضة لتناول المشروبات السكرية وتناول كميات أقل من الفواكه والمكسرات.