فوائد البطيخ للبشرة... وأفضل خلطات لبشرة جميلة

فلسطين اليوم

البطيخ فاكهة الصيف اللذيذة والمنعشة وهو يتمتع بقيمة غذائية عالية ويحمل العديد من الفوائد الصحية، لا تنسى أن استمتاعك بالبطيخ وتناوله يجب أن يكون جزءًا من نمط حياة صحي ومتوازن، حيث يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء حوالي 90٪ مما يجعله مرطبًا ومنعشًا، كما يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C وفيتامين A والبوتاسيوم.

من أهم فوائد البطيخ الصحية:

ترطيب الجسم: نظرًا لارتفاع محتواه من الماء، يساعد البطيخ في ترطيب الجسم والحفاظ على توازن السوائل.

مضادات الأكسدة: يحتوي البطيخ على مضادات الأكسدة مثل الليكوبين، وهو مركب يمكن أن يساعد في مكافحة الجذور الحرة وتقليل خطر بعض الأمراض المزمنة.

صحة القلب: يحتوي البطيخ على البوتاسيوم الذي يساهم في دعم صحة القلب وخفض ضغط الدم.

صحة الجهاز الهضمي: إن الألياف الموجودة في فاكهة البطيخ تساعد في تعزيز عملية الهضم والوقاية من مشكلات الجهاز الهضمي.

استخدامات متنوعة للبطيخ

يمكن تحضير مقبلات وحلويات بنكهة البطيخ.

يمكن تناول البطيخ بشكل منفرد كوجبة خفيفة ومنعشة.

يمكن إضافة قطع البطيخ إلى السلطات لإضفاء نكهة منعشة ولذيذة.

يمكن استخدام البطيخ في تحضير العصائر والسموذي.

اختيار وتخزين البطيخ:

اختر بطيخًا ثقيلًا مع قشرة ثابتة وخالية من التجاعيد.

يمكن تخزين البطيخ في مكان بارد وجاف، ويمكن وضعه في الثلاجة إذا تم فتحه.

يجب أن يكون البطيخ طريًا عند الضغط على الجزء العلوي والسفلي منه.

فوائد البطيخ للبشرة

البطيخ فاكهة متعددة الفوائد، ولها أثر إيجابي على البشرة، إليك بعض فوائد البطيخ للبشرة:

ترطيب البشرة: يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء (حوالي 90٪ من تركيبه)، مما يجعله ممتازًا لترطيب البشرة والمساهمة في الحفاظ على نعومتها وإشراقتها.

مضادات الأكسدة: البطيخ غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C وبيتاكاروتين (الذي يتحول إلى فيتامين A في الجسم)، وهذه المركبات تساعد في مكافحة الجذور الحرة وتقليل التلف الناتج عن العوامل البيئية.

معالجة حب الشباب والبثور: البطيخ يحتوي على مضادات التهابية طبيعية قد تساعد في تهدئة البشرة المتهيجة وتقليل الاحمرار والتورم المرتبط بحب الشباب.

تفتيح البشرة: فيتامين C الموجود بكثرة في البطيخ يساهم في تفتيح لون البشرة وتحسين مظهرها.

معالجة البقع الداكنة وتصبغات الجلد: بفضل احتوائه على فيتامين A ومضادات الأكسدة، يمكن أن يساهم البطيخ في تقليل ظهور البقع الداكنة وتصبغات الجلد.

تقليل التجاعيد وشد البشرة: المركبات الغذائية في البطيخ قد تساهم في تحسين مرونة الجلد وتقليل ظهور التجاعيد الدقيقة.

تهدئة وتنعيم البشرة بعد التعرض للشمس: بسبب احتوائه العالي على الماء والمواد المهدئة، يمكن استخدام قطعة من البطيخ لتهدئة وترطيب البشرة بعد التعرض للشمس.

خلطات التي يمكنك تجربتها باستخدام البطيخ

خلطة البطيخ والليمون للترطيب

قطعتين من البطيخ وأن تكون منزوعة البذور والقشرة

عصير ليمونة واحدة

ضعي قطع البطيخ وعصير الليمون في الخلاط واخلطيهما جيدًا، ثم قومي بوضع الخليط على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر، هذه الخلطة البطيخ والليمون للترطيب ستساعد في ترطيب وتنعيم البشرة.

قناع البطيخ والعسل لتفتيح البشرة

قطعتين من البطيخ وأن تكون منزوعة البذور والقشرة

ملعقة حجم صغير من العسل الطبيعي

اخلطي البطيخ والعسل في وعاء حتى تحصلي على خليط متجانس، ثم طبقي القناع على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفيه جيدًا بالماء الفاتر، هذا القناع يساعد في تفتيح لون البشرة وتحسين مظهرها.

مقشر البطيخ والشوفان للتقشير

قطعة من البطيخ وأن تكون منزوعة البذور والقشرة

ملعقة حجم كبير من الشوفان الناعم

قومي بخفق البطيخ في الخلاط حتى يصبح معجونًا، ثم أضيفي الشوفان واخلطي جيدًا، ثم ضعي هذا المقشر على وجهك وقومي بتدليكه بلطف باستخدام حركات دائرية لمدة 2-3 دقائق، ثم اشطفيه بالماء الفاتر، وهذا المقشر سوف يزيل الخلايا الميتة ويترك البشرة ناعمة ونضرة.

وأخيراً، تأكدي من فحص تحمل البشرة لأي مكون جديد قبل استخدامه على وجهك، وقومي بعمل اختبار بسيط على منطقة صغيرة من الجلد قبل وضع الخلطات على وجهك بالكامل.