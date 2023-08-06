مستوطنون يُهاجمون مركبات المواطنين في البيرة

فلسطين اليوم

هاجم مستوطنون متطرفون، الليلة الماضية، مركبات المواطنين، قرب مدخل مدينة البيرة الشمالي في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين تجمعوا قرب الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي للمدينة، بحماية قوات الاحتلال "الإسرائيلية"، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وتواصل قطعان المستوطنين مهاجمة المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم بدعم كامل من جيش الاحتلال، بهدف التنغيص على حياة الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم والسيطرة عليها.

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