مقتل "إسرائيلي" وإصابة اثنين آخرين في عملية إطلاق نار بـ"تل أبيب" واستشهاد المنفذ

فلسطين اليوم

قتل "إسرائيلي"، وأصيب اثنان آخران، مساء اليوم السبت5/8/2023م، في عملية اطلاق نار وقعت بمنطقة نحلات بنيامين في مدينة "تل أبيب" وسط الكيان الصهيوني.

وأعلنت " نجمة داود الحمراء" في أخر تحديث لها عن عملية "تل أبيب"، مقتل "الإسرائيلي" المصاب بجراح حرجة ويدعى تشين امير(42عاماً) ويعمل حارس أمن.

وأشارت إلى أن جراح المصابين "الإسرائيليين" الاثنين وصفت بين المتوسطة والطفيفة.

بدورها، أكدت القناة 13 العبرية، استشهاد منفذ عملية إطلاق النار في "تل أبيب"، مبينة أن المنفذ يبلغ من العمر (19عاماً)، وهو كامل محمود أبو بكر من رمانة غرب جنين، وكان يحمل رسالة مكتوبة بأنه أراد الثأر لهجوم مستوطنين على قرية برقا برام الله الليلة الماضية.



