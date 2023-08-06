الأرصاد: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الأحد 6 يوليو 2023، أن يكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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