طقس فلسطين: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خلال الايام القادمة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أوضحت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية تفاصيل حالة الطقس في فلسطين خلال الأيام المقبلة، حيث توقعت ان يكون الجو غداً السبت صيفياً عادياً ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء ، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

كما توقعت الأرصاد ان يكون الجو الأحد، حارًا نسبيًا إلى حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 مئوية ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء ، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الإثنين، فيكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء ، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.