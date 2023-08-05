الإعلان عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهر7- موعد رواتب موظفي السلطة

فلسطين اليوم

الإعلان عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهر7- موعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهر 7، يواصل موظفي السلطة الفلسطينية في غزة والضفة في هذه الأثناء والأوقات المقبلة، عمليات البحث عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر 7-2023م، والنسبة المتوقعه، خاصة بعد اعلان الحكومة الفلسطينية بقيادة محمد اشتيه، تخفيض فاتورة رواتب الموظفين، "موعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهر7" الأمر الذي احدث حالة من التوتر والقلق لدى موظفي السلطة الفلسطينية في غزة والضفة، بشأن موعد صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر7، لهذا متابعينا الكرام وموظفي السلطة الفلسطينية سنخصص لكم هذه المقالة للحديث عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لشهر 7-2023م، في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وذلك تماشياً مع عمليات البحث التى تجرى عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر 7، موعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهر7

موعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهر 7

وفي مقالنا الإعلان عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهر7- موعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهر 7، ويبلغ مجموع عدد موظفي السلطة في الضفة وغزة نحو (136) ألف موظف، من المثبتين، ويرتفع الرقم إلى (210) ألف مع إضافة المتقاعدين، والمخصصات الاجتماعية، ومخصصات الأسرى والمحررين، وذوي الشهداء،

وتشتكي السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة وكبيرة تعانيها جراء اقتطاع "إسرائيل" أموال المقاصة (الضرائب) منذ سنوات، لكن عودة الدعم الأوروبي مؤخرا ربما يساهم في تخفيف هذه الأزمة، رواتب موظفي السلطة

طالع أيضا: موعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 7 يوليو 2023

طالع أيضا: مصادر تكشف موعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهر 7 ونسبة الصرف

موعد صرف رواتب السلطة لهذا الشهر7

وحتى اللحظة لم تُعلن وزارة المالية في رام الله عن أي تفاصيل تتعلق بموعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لشهر 7 2023، لكن التوقعات تشير إلى أن نسبة الصرف ستكون كما العادة 85% وبحد أدنى 2000 شيكل لكم موظف، وذلك بحجة الأزمة المالية التي تُعاني منها خزينة السلطة بفعل اقتطاع أموال المقاصة من الجانب "الإسرائيلي"، موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لشهر 7 2023 وزارة المالية، وضمن مقالنا الإعلان عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهر7- موعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهر 7، رواتب موظفي السلطة

موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة شهر7

وفي مقالنا الإعلان عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهر7- موعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهر 7، والشهر الماضي، أعلنت وزارة المالية أن رواتب الموظفين عن شهر تشرين الأول، تم صرفها بنسبة %85 من راتب شهر6 لجميع الموظفين وبحد أدناه 2000 شيقل، دون مستحقات وأكدت الوزارة أن بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك، رواتب موظفي السلطة

وبالتزامن مع ذلك، كشفت مصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهر 7-2023م، رواتب موظفي السلطة





موعد صرف رواتب الموظفين لشهر 7

ورجحت المصادر أن يكون موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة يوم الأحد المقبل 6/8/2023م، وفق الآلية المتبعة.

وبشأن النسبة المتوقعة، أكدت المصادر أن نسبة الصرف ستكون 85% وبحد أدنى 2000 شيكل، دون صرف مستحقات، ضمن مقالنا الإعلان عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهر7- موعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهر 7، رواتب موظفي السلطة

موعد رواتب السلطة الفلسطينية رام الله

وبشأن رواتب المتقاعدين سلطة رام الله، أكدت المصادر سيتم صرفها وفقاً لنسبة الشهر الماضي بنسبة %85 من الراتب لجميع الموظفين وبحد أدناه 2000 شيقل.

يشار إلى أن رواتب الموظفين عن شهر حزيران الماضي، صرفتها الوزارة بنسبة 85 % من الراتب وبحد أدناه 2000 شيكل، مؤكدة أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك، رواتب موظفي السلطة

موعد رواتب السلطة الفلسطينية في غزة والضفة لشهر 7 يوليو

وفي مقالنا الإعلان عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهر7- موعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهر 7، وكما أوضحنا لكم مع بداية كل شهر يبحث كافة موظفي السلطة الفلسطينية في رام الله وقطاع غزة، عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة لكل شهر، ففي هذا المرة تكون عمليات البحث شاملة محركات البحث عن موعد رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لشهر 7، ورواتب السلطة بالنسبة لموظفي قطاع غزة، عامل أساسي في مقاومة أمور حياتهم اليومية الصعبة التي يعيشها موظفي السلطة وسكان القطاع ككل، نتيجة الحصار "الإسرائيلي" المفروض على قطاع غزة منذ العام 2007، بعد سيطرة حركة حماس على القطاع آنذاك وحتي الحين، لهذا تكون رواتب السلطة محط بحث لمعرفة موعد صرف رواتب السلطة شهر يناير 2023، رواتب موظفي السلطة

طالع أيضا: نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 7 2023

موعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر 7يوليو 2023

ويبلغ مجموع عدد موظفي السلطة في الضفة وغزة نحو (136) ألف موظف، من المثبتين، ويرتفع الرقم إلى (210) ألف مع إضافة المتقاعدين، والمخصصات الاجتماعية، ومخصصات الأسرى والمحررين، وذوي الشهداء، رواتب موظفي السلطة

وتشتكي السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة وكبيرة تعانيها جراء اقتطاع "إسرائيل" أموال المقاصة (الضرائب) منذ سنوات، لكن عودة الدعم الأوروبي مؤخرا ربما يساهم في تخفيف هذه الأزمة، ضمن مقالنا الإعلان عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهر7- موعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهر 7