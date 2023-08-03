فلسطين اليوم

نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 7 2023، مع حلول اليوم الثالث من شهر أغسطس الجاري، يتساءل موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية عن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر 7 2023 الماضي، خاصة في ظل التصريحات الصادرة عن مجلس الوزراء الفلسطيني التي قالت خلال إن الحكومة تتجه لتخفيض سلم رواتب الموظفين العموميين بنحو 30 مليون شيكل سنويا، نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 7 2023.

نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 7 2023

نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 7 2023، ينتظر موظفو السلطة الفلسطينية، سواء المتقاعدين أو الذين لا يزالون على رأس عملهم اعلان وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية في محافظة رام الله عن موعد ونسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية لشهر يوليو 7 الماضي، وسط تخوفات من تأثير قرار مجلس الوزراء على نسبة الصرف لاسيما للموظفين في قطاع غزة، لذلك ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 7 2023، حال وصلت معلومات أكيدة من جهات مختصة.

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موعد صرف رواتب السلطة لشهر 7

موعد صرف رواتب السلطة لشهر 7، لم تعلن وزارة المالية في رام الله حتى اللحظة عن نسبة وموعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 7 الماضي، وسط تخوف من الموظفين أن تطرأ خصومات إضافية على رواتبهم، لاسيما بعد أن بات الموظفون في قطاع غزة يتلقون راتباً بنسبة 70% منذ عام 2023، عندما قررت حكومة رامي الحمد الله اقتطاع نسبة 30% من راتب موظفي السلطة في قطاع غزة كونهم مستنكفون عن عملهم وأوعزت لـ وزارة المالية بذلك، نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 7 2023.

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ما نسبة صرف رواتب موظفي السلطة شهر 7

ما نسبة صرف رواتب موظفي السلطة شهر 7، منذ أشهر وتصرف وزارة المالية في رام الله رواتب الموظفين العموميين التابعين لدى السلطة الفلسطينية بنسبة 80- 85% من اجمالي الراتب، بحد أدنى 2000 شيكل، بذريعة الأزمة المالية التي تُعاني منها السلطة الفلسطينية بسبب اقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلية اقتطاع أجزاء من أموال المقاصة التي تعتبر أهم مصدر دخل للحكومة الفلسطينية، نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 7 2023.

نسبة صرف رواتب موظفي السلطة شهر 7

نسبة صرف رواتب موظفي السلطة شهر 7، وزارة المالية في رام الله وهي الجهة المخولة للحديث والاعلان عن نسبة وموعد صرف رواتب الموظفين العموميين لم تصدر أي تصريح أو معلومة حول الرواتب، لكن هناك مصدر تتوقع موعد الصرف، لكن لا يمكن أن يعتمد الموظف عليها كونها ليست من جهة رسمية، موعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 7 يوليو 2023، حال تم اعلامنا رسميا بذلك، نسبة صرف رواتب موظفي السلطة شهر 7، نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 7 2023.

نسبة راتب السلطة لشهر 7

نسبة راتب السلطة لشهر 7، مصادر مطلعة قالت إن صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ستكون في الأسبوع الأول أو بداية الأسبوع الثاني من شهر 8 أغسطس 2023، لكن هذا الموعد ليس مؤكداً طالما لم تعلن وزارة المالية عن ذلك، ويبقى الموظف يتساءل عن موعد ونسبة رواتب موظف السلطة لأنه يعتمد عليها في تدبير أمو حياته وسداد التزامات أفراد أسرته لذلك تحديد الموعد بأسرع وقت ممكن هو أهم ما يأمله الموظف العمومي، نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 7 2023.

نسبة صرف رواتب الموظفين العموميين لشهر 7

نسبة صرف رواتب الموظفين العموميين لشهر 7، تسعى "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بكل جهد طاقمها التحريري إلى معرفة موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لشهر يوليو 2023، لذلك فإنها ستوافي المتابعين والمهتمين بهذا الملف بكل التفاصيل المتعلقة بموعد وآلية صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر يوليو الجاري حال وردتنا معلومات رسمية من الجهات الرسمية ذات العلاقة، لكن لا يمكن الجزم بتصريحات المطلعين أو المصادر الخاصة لاسيما وأنها تكون غير دقيقة في الكثير من المناسبات، وإلى هنا ننتهي من نشر مقالة حملت عنوان، نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 7 2023، نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 7 2023.

نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر 7

نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر 7، منذ عام 2017، ولم يتقاضى موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة راتباً كاملاً، إذ يتقاضون منذ ذلك الحين راتباً نسبته 50-70%، بعد أن قررت حكومة رامي الحمد الله اقتطاع جزءاً من راتب الموظف العمومي، كما أحالت الآلاف منهم إلى التقاعد المبكر المالي والوظيفي وهو ما أثار استنكار واستهجان الموظفين من ذلك القرار المجحف بحقهم، نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 7 2023.